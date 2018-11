Kurs online z cyberbezpieczeństwa bezpłatnie

Samu Varjonen, badacz z Wydziału Informatyki Uniwersytetu Helsińskiego, zaznacza, że branża cyberbezpieczeństwa istnieje już od dekad, ale brakuje wyraźnej ścieżki kariery, którą mogłyby podążać osoby zainteresowane tą tematyką. Dla programistów, administratorów IT czy studentów informatyki Cyber Security Base to okazja, aby dowiedzieć się więcej o zwalczaniu cyberzagrożeń oraz pracy w tym sektorze, bez konieczności rozpoczynania kolejnego kierunku studiów.

Poruszana na kursie tematyka uwzględnia zagadnienia niezbędne na początku kariery zawodowej w branży cyberbezpieczeństwa. Cyber Security Base oferuje także ćwiczenia z dziedziny etycznego hackingu, dając studentom umiejętności praktyczne.

Cykl kursów wystartował w 2016 roku i ukończyły go już setki osób na całym świecie. Uczestnictwo nie wymaga żadnych opłat ani zaświadczeń związanych z poziomem wykształcenia. Celem jest przygotowanie do pracy w cyberbezpieczeństwie, ale może on również stanowić dodatkowe szkolenie dla specjalistów IT chcących poszerzyć swoją wiedzę.

Pierwsze moduły Cyber Security Base są już dostępne (uczestnicy mogą zapisać się tutaj).

Źródło: F-Secure