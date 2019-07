Kurs Adobe InDesign krok po kroku

Kurs InDesign

Zagłębienie się w meandry tego programu daje wiele satysfakcji twórczej, dlatego warto zdecydować się na dobrej jakości kurs. W Sieci można znaleźć wiele propozycji szkoleń, ale warto dobrze poszukać, aby wybrać najlepszą z możliwych ofert. Jedną z propozycji, z której warto skorzystać jest kurs proponowany przez Imperium Szkoleniowe: http://imperiumszkoleniowe.pl/adobe-indesign, które może pochwalić się szerokim doświadczeniem z zakresu prowadzenia różnych szkoleń informatycznych. Wystarczy zajrzeć na ich stronę do aktualnej oferty, aby zobaczyć z jak wielu ofert kursów można skorzystać Jeśli ktoś wiąże swoją pracę zawodową z grafiką, projektuje plakaty i składa książki, czasopisma cyfrowe oraz pliki PDF, powinien jak najbardziej zaznajomić się z Adobe InDesign.

Czego można się nauczyć na kursie?

Na szkoleniu uczestnicy poznają różne sposoby realizacji dotyczących dokumentów cyfrowych. Na początku omawiane są i testowane poszczególne narzędzia Adobe InDesign, za pomocą których można tworzyć ciekawe projekty. Interfejs programu może przerażać laika, ale jeśli pozna się jego strukturę, wtedy korzystanie z niego jest samą przyjemnością. Kursant uczy się przede wszystkim pracować z narzędziami, ustawiać palety, dodawać linie pomocnicze i korzystać z menu kontekstowego. Jest to solidny fundament pod wykonywanie kolejnych, bardziej zaawansowanych realizacji na bazie tych narzędzi. Na kursie można poznać program krok po kroku, wyjść od najprostszych kwestii i dużo ćwiczyć.

Następna bardzo ważna sprawa podejmowana na szkoleniu to zaznajomienie kursantów z układem strony i zarządzanie nią. W tym bloku tematycznym poznaje się przede wszystkim projekt dokumentu wielostronicowego, uczy się tworzyć i wykorzystywać wzorzec strony ustawiać marginesy, łamy, wypełniać obszar roboczy, przygotowywać nowe dokumenty, dodawać i usuwać strony, oraz wykonywać ćwiczenia na stronach wzorcowych.

Kolejny blok tematyczny dotyczy efektów tekstowych i pracy z typografią. Tutaj m.in., poznaje się edytor tekstu, czcionki, łamanie znaków, używanie inicjałów, tabulatorów, tworzenie akapitów, Dzielić i przenosić wyraz. Innymi słowy czysta i przyjemna praca z tekstem.

Oczywiście nie może zabraknąć najważniejszego. Po przygotowaniu fundamentu kursanci uczą się pracować z grafiką, formatować obiekty, czyli – zmieniać rozmiary i kształty ramek, dodawać kolory do listy próbek, nadawać barwę obiektom, dopasowywać grafiki od ramki czy importować grafiki z zewnętrznych programów.

I co jeszcze?

Oprócz szkolenie InDesign obejmuje wykonywani wykresów słupkowych, importowanie tabel z różnych programów oraz tworzenie wykresów kołowych. Po zgromadzeniu cennej wiedzy i wykonaniu mnóstwa dokumentów nadchodzi czas na przygotowanie do druku InDesign na kursie to też eksportowanie plików PDF i JPG oraz tworzenie dynamicznych dokumentów PDF. Szkolenie z Adobe InDesign to czysta przyjemność tworzenia z pasją, kiedy uczy się od najlepszych.

źródło obrazu: www.syl.es