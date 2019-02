Kurier do Anglii - ceny, warunki przewozu, opis usługi

Serwisy wysyłkowe

Często jest tak, że nie mamy czasu na szukanie odpowiedniego kuriera i samodzielne noszenie przesyłki. Z pomocą przychodzą wówczas serwisy wysyłkowe takie jak: https://www.epaka.pl/paczki-do-anglii, gdzie w jednym miejscu można sprawdzić zasady i ceny nadania paczek do Anglii i w inne zakątki świata. Wspomniane witryny mają wiele zalet. Nie dość, że pozwalają oszczędzić czas i wszystko załatwiane jest niemal jednym kliknięciem, to na dodatek paczki docierają bardzo szybko i w nienaruszonym stanie. Przykładowo w serwisie Epaka można wybrać dostawcę spośród największych firm kurierskich: DPD, UPS, GLS i InPost. W celu skorzystania z usługi wystarczy przejść do zakładki „zamawiam kuriera”. Nie trzeba nawet wychodzić z domu, bo kurier odbierze od nas nadawaną przesyłkę. Przewozem paczek zajmują się doświadczeni profesjonaliści. Należy jednak pamiętać o właściwym przygotowaniu paczki. Przedmioty powinny być zabezpieczone, a na pudełku musi znaleźć się naklejona etykieta.

Paczka do Anglii - regulamin przewozu wysyłek

Przed nadaniem paczki trzeba dokładnie zapoznać się z regulaminem serwisu wysyłkowego. Nie wszystkie przedmioty mogą zostać zapakowane do transportu. Chodzi tutaj przede wszystkim o materiały pirotechniczne jak: race, fajerwerki, świece dymne i flary. Poza tym, każdy z przewoźników zastrzega sobie własną listę przedmiotów wykluczonych z transportu. Linki do tych informacji znajdują się na stronach internetowych serwisów wysyłkowych. Przed nadaniem przesyłki do Anglii trzeba również upewnić się, że dotychczasowe zasady nadania nie uległy zmianie po Brexicie. Jak na razie nie wiadomo czy wydarzenia polityczne będą miały wpływ na zmiany w regulaminach dostaw przesyłek międzynarodowych.

Ceny wysyłek

Koszt nadania paczki międzynarodowej zależy przede wszystkim od jej wagi. Przykładowo w serwisie EPAKA za paczkę do 1 kg zapłacimy 55,40 zł, a do 15 kg – około 100 zł. Do dyspozycji są również różne formy transportu: lotniczy, drogowy, lotniczo-drogowy. Przed nadaniem warto sprawdzić czas dostawy, we wspomnianym serwisie paczki docierają ekspresowo (w 3 dni robocze). Ogromnym ułatwieniem dla użytkowników jest usługa śledzenia przesyłek. Daje ona możliwość monitorowania całego procesu transportu. W każdej chwili można sprawdzić obecne położenie przesyłki i planowany czas dostarczenia. Taką usługę proponuje wspomniany już serwis EPAKA. Dzięki opcji śledzenia paczki nie ma możliwości, by została zgubiona. Odbiorca wie również kiedy może spodziewać się kuriera.

Jak widać nadanie przesyłki międzynarodowej wymaga spełnienia kilku kryteriów. Firmy kurierskie starają się sprostać oczekiwaniom swoich klientów, dlatego cały proces jest obecnie sprawny i szybki. Trzeba docenić serwisy wysyłkowe, które znacznie ułatwiają nadanie paczki. Wszystko odbywa się online i po opłaceniu przesyłki wystarczy czekać na umówioną wizytę kuriera. Jest to ogromną zaletą zwłaszcza, że obecnie mamy coraz mniej wolnego czasu.