Kupno używanej ciężarówki – na co zwrócić uwagę?

Gdzie warto kupić używaną ciężarówkę?

W Polsce stopniowo rośnie popyt na samochody ciężarowe, który jest równoważony przez rosnącą podaż. Wybór na rynku wtórnym jest więc naprawdę spory, a dostępnych jest wiele modeli MAN, Scania, Iveco, Renault oraz innych marek z różnych roczników.

Używaną ciężarówkę można także nabyć na wiele sposobów. Udać można się np. do komisu, czy też skorzystać z ofert dostępnych w sieci. Pomimo że w ciągu ostatnich lat w kraju nad Wisłą nabycie pojazdu osobowego, czy też ciężarowego na rynku wtórnym stało się bezpieczniejsze, to jednak wciąż uważa się to jako ryzykowne zagranie. Dobrym pomysłem może się więc okazać kupno ciężarówki od międzynarodowego dealera, który ma już wypracowane wysokie standardy zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa. Standardy te polegają między innymi na tym, że oferowane pojazdy przechodzą zaawansowane testy jakości pod nadzorem TÜV, a ich cena opiera się na wartości rynkowej.

Międzynarodowy sprzedawca ma też zwykle szeroki asortyment, a nawiązanie z nim współpracy może zaprocentować także w przyszłość i ułatwić nabycie kolejnych pojazdów np. ciągników siodłowych, czy też naczep. Co więcej, skorzystanie z oferty doświadczonego dealera to zwykle gwarancja sprawnej rejestracji pojazdu oraz uregulowania procedur celnych.

O jakich kwestiach finansowych warto pamiętać?

Największą zaletą kupna używanego pojazdu ciężarowego jest stosunkowo niska cena jego nabycia. Oczywiście trzeba przy tym pamiętać, nie tylko o samej cenie kupna, ale także innych ponoszonych kosztach. Istotne dlatego są możliwości kredytowania i leasingu, czy też wysokość podatków.

Dobrym pomysłem nierzadko jest więc wybranie oferty od dealera, który ma dedykowaną ofertę leasingu oraz linię kredytową. Co więcej, pomoże on szybko załatwić wszelkie formalności z tym związane. Dodając do tego możliwość rozliczenia pojazdu po cenie netto oraz liczne możliwości jego amortyzacji, dany zakup może okazać się naprawdę korzystny.

Jak sprawdzić stan techniczny używanej ciężarówki?

Nabycie pojazdu ciężarowego z odpowiedniego źródła znacznie ogranicza ryzyko. Zawsze warto jednak zachować czujność i upewnić się, że dany pojazd jest w dobrym stanie. Zwrócić uwagę powinno się na wiele czynników, ale przede wszystkim na przebieg pojazdu.

Warto pamiętać, że pojazdy ciężarowe, które były wcześniej użytkowane w krajach zachodnich, podlegają wiarygodnym i udokumentowanym kontrolom. W ich dokumentacji spisywany jest między innymi stan licznika. Dlatego też im większą dany pojazd posiada ilość tego typu dokumentów, tym jego zakup staje się bezpieczniejszy. Przy kupnie używanej ciężarówki powinno się więc uzyskać dostęp do książeczki serwisowej, czy też certyfikaty z przeglądów technicznych.

O ile tylko sytuacja na to pozwala, to należy działać cierpliwie i porównać ze sobą wszystkie możliwe oferty. Pośpiech bywa bowiem złym doradcą.

Na co zwrócić uwagę w umowie kupna?

Kupno ciężarówki to ważna inwestycja, która może mieć fundamentalne znaczenie dla sytuacji finansowej oraz efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa transportowego. Szczególną uwagę należy więc zwrócić na wiele kwestii, w tym także i na umowę zakupu.

Umowa musi być więc przede wszystkim w pełni zrozumiała, precyzyjna oraz zawierać wszystkie istotne informacje. Naturalnie powinny pojawić się tam podstawowe dane o pojeździe, takie jak marka, numer VIN, czy też przebieg pojazdu. Dobrze jest w niej jednak zawrzeć także informacje dotyczące bezwypadkowości, czy też przeprowadzonych badań technicznych. Dzięki temu będzie można skutecznie dochodzić swoich praw, jeśli tylko okaże się, że stan techniczny ciężarówki będzie gorszy od słownych deklaracji sprzedawcy.