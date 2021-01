Kupno samochodu z niepewnego źródła? Lepiej nie, bo możesz się przejechać!

Polacy po prostu uwielbiają używane samochody luksusowe, które jawią się im jako doskonałe połączenie jakości, komfortu, prestiżu oraz ceny. Kupno paroletniego samochodu premium się opłaca. Jednak pod warunkiem, że kupisz go z pewnego źródła. W przeciwnym wypadku możesz srogo się przejechać.

Historia auta na pierwszym miejscu

W naszym kraju wciąż jest od groma osób prywatnych czy niewielkich firm, które na potęgę importują zarówno lekko uszkodzone samochody czy totalne rozbitki, naprawiają w kraju i sprzedają jako bezwypadkowe. Czasem – gdy taki importer-handlarza ma nieco przyzwoitości – jedynie nieznacznie tuszuje historię sprzedawanego samochodu. Oczywiście takie auta oferowane są w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, bo importer i handlarz i tak na nich zarobią.

Jeżeli jednak wolisz trzymać się z dala od takich wątpliwych okazji, musisz wiedzieć, że możliwość dokładnego zweryfikowania historii samochodu jest kluczowym i fundamentalnym procesem zakupu auta.

Kupno samochodu z niepewną, wybrakowaną lub zatuszowaną historią to zwyczajne proszenie się o kupno kota w worku. Jeżeli nie sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć Ci informacji dotyczących historii samochodu przed jego sprowadzeniem do kraju, w 9 na 10 przypadków po prostu tą historią nie warto się chwalić.

Dlatego też na wtórnym rynku jest tak wiele „perełek”, które w niewytłumaczalny przez nikogo sposób zostały sprowadzone do kraju bez książki serwisowej, bez raportu Carfax czy chociażby informacji dotyczących ostatniego stanu licznika? No właśnie.

Co więcej, kwestia wypadkowości samochodu to jedno, natomiast kwestia sposobu i prawidłowości eksploatacji, to drugie istotne kryterium zakupu. Bez dokumentów oraz jakichkolwiek informacji poświadczających historię auta, trudno będzie nam zweryfikować, czy właściciel regularnie i zgodnie z zaleceniami producenta wymieniał płyny lub części eksploatacyjne oraz czy zwyczajnie dbał o samochód. Kupno auta, które było nieprawidłowo traktowane to krótka droga do awarii silnika, skrzyni biegów, układu hamulcowego czy innych kosztownych usterek.

Nie ryzykuj, kupuj samochód ze sprawdzonego źródła!

Rozważasz zakup używanego auta premium? W takim razie nie ryzykuj. Nie warto! Ewentualne oszczędności, jakie uzyskasz, kupując samochód z nie do końca pewnego źródła, nie pokryją nawet ułamka kwoty, jaką zapłacisz w wyniku późniejszej nieplanowanej awarii czy usterki spowodowanej zatuszowaną historią samochodu lub jego nieprawidłową eksploatacją przez poprzedniego właściciela.

Koniecznie sprawdź program sprzedaży używanych samochodów, który prowadzony jest przez autoryzowanego dealera jednej z marki premium. Jednym z popularniejszych programów tego typu jest Audi Select: Plus. Samochody z tego programu kupisz między innymi u dealera Krotoski Warszawa Wolica.