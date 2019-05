Kultura nabiera przyspieszenia

Gminne ośrodki kultury mają ogromne znaczenie dla społeczności lokalnych. Dotąd nie były wystarczająco wspierane w programach państwa. Dlatego też celem programu jest ich wszechstronne ucyfrowienie.

Program, który Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało w konsultacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma trzy filary. Pierwszy, to podłączenie wszystkich GOK-ów w Polsce do szerokopasmowego Internetu. Drugi - przeznaczenie 100 milionów złotych na cykl szkoleń z kompetencji cyfrowych (w tym m.in. nauki programowania). Trzeci, to z kolei doposażenie ośrodków w nowoczesny sprzęt cyfrowy, który tam już pozostanie.

Dostęp do szybkiej sieci ma dziś tylko około tysiąca placówek – głównie w większych ośrodkach. Drugi tysiąc wymaga podłączenia. W ramach programu wszystkie gminne ośrodki kultury, które nie mają dziś dostępu do szybkiego łącza internetowego, zostaną podłączone do szerokopasmowego Internetu. Połowę z nich operatorzy podłączą z własnych środków, druga połowa zostanie podłączona w ramach konkursu.

Dodatkowo Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które odpowiada za realizację PO PC ogłasza konkurs na prowadzenie rocznych szkoleń z kompetencji cyfrowych (m.in. nauki programowania) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na ten cel przeznaczonych zostanie 100 milionów złotych z funduszy unijnych. W ramach konkursu organizacje pozarządowe będą mogły starać się o dofinansowanie na 73 obszarach konkursowych obejmujących teren całego kraju.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji