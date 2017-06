Kuchnia nowoczesnej restauracji. Czego nie może w niej zabraknąć?

Piec konwekcyjno-parowy

Piece konwekcyjno-parowe sprawdzą się w każdym lokalu gastronomicznym, w którym przygotowywane są potrawy dla wielu osób. Ich wielką zaletą jest fakt, że umożliwiają gotowanie kilku dań jednocześnie. Co więcej, powalają na przygotowywanie posiłków na parze lub w niskiej temperaturze. Dzięki temu, że do cyrkulacji gorącego powietrza wtłaczana jest para wodna, potrawy nie wysuszają się w trakcie pieczenia czy gotowania. Piec konwekcyjno-parowy to doskonałe rozwiązanie dla stołówek, dużych restauracji, a także placówek rehabilitacyjnych czy firm cateringowych.

Bemar

By zachować temperaturę przygotowywanych posiłków, warto wyposażyć swoją kuchnię w bemar elektryczny lub gazowy. W www.sas24.pl, znajdziemy bemary, które dzięki szerokiemu zakresowi termostatu zapewniają optymalną temperaturę potraw. Różnią się od siebie przede wszystkim wielkością komory, co pozwala na dobranie idealnego modelu do swojej restauracji. Popularną odmianą bemarów są również tzw. „lady”. Chętnie decydują się na nie zwłaszcza właściciele barów szybkiej obsługi. „Lady” umożliwiają klientowi samodzielne nakładanie dania na talerz.

Grille, płyty grillowe i salamandry

Coraz więcej lokali gastronomicznych decyduje się na zakup grilla, płyty grillowej lub salamandry. Umożliwiają one przygotowanie popularnych, niskokalorycznych potraw i doskonale sprawdzą się zarówno w niewielkich lokalach, jak i dużych restauracjach. W zależności od potrzeb, restauratorzy mogą postawić na małą płytę grillową, grill lub salamandrę z dwiema niezależnymi powierzchniami grzewczymi.

Meble nierdzewne

Meble nierdzewne to absolutna podstawa każdej restauracji, bez względu na jej wielkość. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, gwarantują dużą wytrzymałość i bezpieczeństwo – nie wydzielają bowiem szkodliwych substancji chemicznych. Co istotne, meble nierdzewne charakteryzują się nie tylko solidnością, ale także łatwością utrzymania w czystości. W jakie warto wyposażyć kuchnię swojej restauracji? Przede wszystkim w regały, na których ułożone będą produkty i półprodukty. Nie może także zabraknąć stołów, półek, stolików na kółkach, biurek itp.

Patelnie uchylne

Patelnie uchylne służą do smażenia i duszenia potraw. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli, te są głębokie i ruchome – umocowane na nóżkach, umożliwiają przechylenie po naciśnięciu rączki. Dzięki temu kucharz nie poparzy się i nie będzie musiał dźwigać patelni. Podobnie jak meble nierdzewne, patelnie uchylne są łatwo w czyszczeniu. Czy sprawdzą się w małej restauracji? Niekoniecznie. Jeśli jednak prowadzimy firmę, świadczącą usługi cateringowe (np. obsługujemy wesela), placówkę żywienia zbiorowego lub dużą restaurację, jej zakup będzie jak najbardziej uzasadniony i znacznie ułatwi nam pracę.

To oczywiście nie wszystko! W nowoczesnej restauracji nie może również zabraknąć sprzętów i urządzeń do obróbki żywności – kotleciarek, sokowirówek, obieraczek czy robotów kuchennych. Tylko od specyfiki naszej restauracji i serwowanych w niej potraw zależy, które z nich będą nam potrzebne i w znacznym stopniu ułatwią pracę naszego zespołu.