Kubełek cyfrowych nowości w sieciowych restauracjach

Od trzech lat polska marka M4B współpracuje z właścicielem m.in. sieci restauracji KFC, Burger King i Pizza Hut. Projekt początkowo realizowany był tylko w Polsce, ale w tym momencie firma odpowiada za wdrożenia w 10 krajach europejskich.

Głównym produktem dla KFC są cyfrowe menu boardy, które wdrożono obecnie w 600 restauracjach. Od tego roku sieciówka wprowadza też do swoich restauracji (obok rozwiązań typu web ordering, mobile ordering, skip the line) systemy samoobsługowe, za co odpowiada wspomniana polska firma.

Inwestycje (ekrany LED, kioski samoobsługowe) oraz ekspansja zagraniczna przełożyły się na wyniki finansowe. Przychody M4B S.A. w 2017 roku sięgnęły prawie 16 mln zł i były o 25% wyższe niż rok wcześniej. Jeszcze lepiej wygląda I kwartał 2018 roku. W ciągu 3 miesięcy przychody spółki notowanej na New Connect wyniosły ponad 5 mln zł i były aż o 377% wyższe niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Źródło: M4B S.A.