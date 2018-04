Którzy specjaliści IT na topie?

Pomimo luk kadrowych zatrudnienie w branży IT nieustannie rośnie – przodownikami wciąż pozostają programiści ze znajomością języka Java, który od lat zajmuje pozycję najpopularniejszego języka, zarówno w Polsce, jak w regionie CEE. Na znaczeniu jednak z roku na rok zyskuje język JavaScript, który już teraz jest używany przez 62% programistów na całym świecie. Duża różnorodność frameworków i bibliotek (ReactJS, AngularJS, Node.js) sprawia, że język ten nieustannie się rozwija. Rośnie też zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie.

Jak wynika z danych firmy doradztwa personalnego HRK S.A. pierwszy kwartał tego roku należał do Java Developerów (35% wszystkich prowadzonych przez firmę rekrutacji IT), w dalszej kolejności ex aequo miejsca zajęły rekrutacje na stanowiska .net Developer oraz Front-end developer (po 20%), Sales Manager IT oraz Oracle Database Administrator (po 10%). Klasyfikację zamyka stanowisko Managera IT (3%). Według danych firmy w I kw. br. programista mid Java mógł rozpocząć pracę z wynagrodzeniem ok. 10 000 zł brutto. Osoba na stanowisku Juniora mogła otrzymać pensję w wysokości 6 000 zł brutto, a senior w granicach 15 000-20 000 zł brutto.

Głównymi miastami, gdzie odbywała się rekrutacja były: Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Poznań oraz Trójmiasto.

Źródło: HRK S.A.