Którym e-sklepom ufają internauci? Poznaj wyniki najnowszego rankingu

Tytuł Zaufanego Sklepu 2018 roku przyznano sklepom internetowym w 14 kategoriach. Zdecydowana większość to kategorie, które na co dzień są dostępne w serwisie Ceneo.pl. Szansę na pojawienie się w rankingu miało ponad 4500 sklepów. Finalistów plebiscytu wyłoniono na podstawie ponad 3 mln ankiet posprzedażowych, które były zbierane przez ostatni rok. To właśnie one stanowią o sile rankingu i są źródłem cennej wiedzy zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. W ramach Rankingu Zaufanych Sklepów swój głos mieli również internauci. To oni przez blisko miesiąc głosowali na sklep w kategorii Wybór Użytkownika. Co ciekawe po raz kolejny w plebiscycie wyróżniono również dostawców przesyłek. W tym gronie największym zaufaniem wśród kupujących cieszyła się firma DPD, która wyprzedziła firmę InPost i Pocztę Polską.

Nagrody wręczono podczas uroczystej Gali Zaufanych Sklepów, która odbyła się 18 października w ramach VII Retail Channel Forum w Warszawie. Łączna pula nagród przekroczyła 50 tys. złotych. Listę zwycięzców i finalistów 9 edycji Rankingu Zaufanych Sklepów można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.

Źródło: Ceneo.pl