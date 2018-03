Który operator ma najszybszy Internet mobilny w Polsce?

Lutowy raport przygotowano na podstawie 22907 pomiarów dokonanych przez użytkowników aplikacji RFBenchmark. Najczęściej testowali oni sieć 4G (76,81%). Wraz z coraz większym rozpowszechnianiem się tej technologii zauważalne są tendencje spadkowe w pomiarach 3G (22,76%) oraz 2G. W styczniu technologię drugiej generacji zmierzono zaledwie w 0,43% przypadków.

Jak wyglądał ranking operatorów w styczniu?

Styczeń należał do T-Mobile oraz Plusa. T-Mobile znalazł się na szczycie w kategorii średniej szybkości pobierania danych (23,6 Mb/s) oraz najniższej wartości ping (39,89 ms). Sieć Plus, oprócz drugiego miejsca pod względem szybkości pobierania, prowadziła w rankingu pod względem średniej szybkości wysyłania danych (10,95 Mb/s).

Który z operatorów dysponował najszybszym internetem w lutym?

W lutym możemy zauważyć zmianę operatorów, z których korzystali najczęściej użytkownicy aplikacji RFBenchmark. Pierwsze miejsce zajął Plus z wynikiem 36,77%, drugie miejsce przypadło Orange (25,38%) zaś na trzecim miejscu znalazł się Play, który zamyka najlepszą trójkę wynikiem 23,94%. Odsetek pomiarów wykonanych wśród użytkowników T-Mobile wzrósł z wynikiem 12,26%.

T-Mobile wciąż uparcie zajmuje pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o średnią szybkość pobierania danych. Na fotelu lidera ten operator utrzymuje się od początku 2018 roku. Jak widać, nie stracił także swojej pozycji w lutym, dzięki prędkości 23,72 Mb/s. Dobrym wynikiem może pochwalić się Play, który ostatni raz na drugim miejscu był notowany w październiku 2016 roku! Play świadczył swoim użytkownikom pobieranie danych z prędkością 19,45 Mb/s. Kolejni rywalizujący operatorzy znaleźli się tuż za plecami Play. Orange i Plus zanotowały średnią szybkość pobierania danych odpowiednio 19,32 Mb/s i 19,11 Mb/s. Plus utrzymuje pozycję lidera w kategorii szybkości wysyłania danych. W lutym średnia prędkość wysyłania danych w sieci Plus wynosiła 9,86 Mb/s. Srebrnym medalistą jest wciąż T-Mobile. Jego użytkownicy mogą pobierać pliki z prędkością 8,72 Mb/s. Niewiele gorszy wynik osiągnęło Orange (8,32 Mb/s), zaś Play zamyka listę z najsłabszym wynikiem 7,05 Mb/s.

T-Mobile, wspomniany jako lider w szybkości pobieranych danych, ciągle przoduje w kategorii najniższej wartości Ping (38,75 ms). Następne miejsce w rankingu przypadło Orange (42,79 ms). Za plecami pomarańczowego operatora sklasyfikowaliśmy Plus (44,84 ms), a najwyższą wartość Ping miał Play (46,92 ms). Warto przypomnieć, że Play w styczniu wygrał z Plusem, lecz w lutym nie udało się już tego powtórzyć.

