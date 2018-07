Które z banków pomogą wycisnąć więcej z 500+?

1 sierpnia urzędy gmin zaczną przyjmować papierowe wnioski o wypłaty świadczeń z programu 500+. Dokumenty w formie elektronicznej przyjmowane były już w lipcu, z czego skorzystało około miliona beneficjentów. Pomagała w tym większość banków komercyjnych, które w ramach bankowości internetowej udostępniają do wypełnienia wnioski o dopłaty. Jest to daleko idące ułatwienie, bo formalności można załatwić nie wychodząc z domu. Banki nie robią tego jednak charytatywnie – na konta beneficjentów programu wpływają co miesiąc około 2 miliardy złotych., Obracając taką kwotą banki mogą nieźle zarabiać.

Część banków podjęła walkę o względy tej grupy osób. Oręż jest różny. Jedni dają rabaty, inni kuszą promocyjnym oprocentowaniem produktów oszczędnościowych. Niestety w tym roku próżno szukać banków, które za przelewanie świadczenia na konto wypłaciłyby bonus pieniężny. Rok temu na taki krok zdecydowały się BGŻ BNP Paribas i Nest Bank. Ten drugi wypłacał nawet dodatkowe 200 złotych w skali roku. Tym razem próżno szukać takiej promocji, choć beneficjenci programu 500+ mogą znaleźć w Nest Banku promocyjne konta oszczędnościowe z bonusem za regularne wpływy lub ofertę wyższego oprocentowania oszczędności (do 4%). Ale uwaga! Nie jest to oferta dedykowana stricte dla beneficjentów programu 500+, ale dla wszystkich klientów. Podobnie działa Credit Agricole, który dla wszystkich chętnych stworzył system długoterminowego oszczędzania z premią (około 1100 złotych minus podatek) za regularne wpłaty.

A co Banki przygotowały stricte dla beneficjentów 500+? W bieżącym roku największą gratyfikację oferuje Bank BOŚ. Proponuje on bezpłatny ROR z oprocentowaniem na poziomie 2% od kwoty do 3 tys. zł (standardowo rachunek taki jest nieoprocentowany). Do tego beneficjenci programu 500+ mogą liczyć na preferencyjne oprocentowanie (wyższe o 0,2 %) na rachunku oszczędnościowym. Stawka 2,2% obowiązuje w przypadku kwoty do 50 tys. zł. Warto? Oferta jest wyraźnie lepsza niż standardowa, a ponadto lepsza niż średnia rynkowa. Przeciętne oprocentowanie depozytów bankowych wynosi bowiem wg NBP 1,62% (dane za czerwiec). To oznacza, że wykorzystanie propozycji Banku BOŚ do cna daje w ciągu roku zarobić maksymalnie ponad 244 złote więcej niż średnia rynkowa, a także prawie 130 złotych więcej niż wynika z oferty BOŚ Banku kierowanej do osób niebędących beneficjentami programu 500+. Mówimy już tu oczywiście o kwotach po opodatkowaniu.

Na ofertę lepszą niż standardowa mogą też liczyć beneficjenci programu 500+ udający się do Banku Pocztowego. Na specjalnym koncie instytucja ta podnosi oprocentowanie z 0,4% do 3% w skali roku. Na taki procent można ulokować maksymalnie 10 tys. zł. Jeśli w kolejnych miesiącach promocyjne oprocentowanie się nie zmieni (dotychczas bank przedłużał promocję), to wykorzystanie propozycji Pocztowego do cna mogłoby dać w ciągu roku zarobić maksymalnie niecałe 112 złotych dodatkowych odsetek po opodatkowaniu – w porównaniu do średniej oferty rynkowej, a także prawie 80 złotych więcej niż wynika z oferty Banku Pocztowego kierowanej do osób, które nie otrzymują regularnie przelewów z tytułu 500+.

Ktoś, kto dostaje świadczenie wychowawcze może też zainteresować się ofertą banku PKO. Ten skupia się raczej na tym, aby beneficjentom 500+ ograniczyć koszty korzystania ze swoich produktów. Mogą oni liczyć na bezpłatne konto i kartę. Żeby uniknąć opłat trzeba wydać kartą 200 zł miesięcznie. W przeciwnym przypadku zapłacimy za jej posiadanie 1,9 zł. To i tak lepsza oferta niż kierowana do pozostałych klientów, którzy nie korzystają aktywnie z karty i muszą zapłacić 6,9 zł miesięcznie. Uniknąć tej opłaty można wydając co miesiąc kartą 300 zł.

Autor: Bartosz Turek, analityk Open Finance