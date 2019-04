Które certyfikaty IT zapewniają najwyższe płace?

Firma Global Knowledge, badając wynagrodzenia pracowników IT z całego świata, przeanalizowała również płace osób posiadających certyfikaty. Z badania wynika, że w 2018 roku 89% pracowników IT posiadało przynajmniej jeden certyfikat IT (3 pp. więcej niż rok wcześniej). W Ameryce Północnej wskaźnik ten wyniósł 85%. W obszarze EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) 92%, zarobki osób posiadających przynajmniej jeden certyfikat IT były o 9% wyższe niż w grupie nieposiadającej żadnego certyfikatu. W Ameryce północnej różnica ta wyniosła 22%. Według danych, zaprezentowanych przez tę firmę, najwyższe płace otrzymywali pracownicy posiadający certyfikaty należące do kategorii architektury biznesowej. Ich średnie zarobki wyniosły 7 322 dol. miesięcznie. Wysokie płace osiągały również osoby posiadające certyfikaty rządowe i należące do grupy Amazon Web Services.

Osoby posiadające certyfikat CISSP (Certified Information Systems Security Professional) zarabiały najwięcej. Ich płace wyniosły 8 346 dol. miesięcznie. W pierwszej dziesiątce najwyżej opłacanych certyfikatów znalazły się cztery certyfikaty związane z bezpieczeństwem IT (CISSP, CRISSC, CISM, Security+).

Firma Robert Half Technology również zbadała wysokość zarobków osób posiadających certyfikaty IT. Dodatkowo w swoim raporcie autorzy uwzględnili również stanowiska zajmowane przez badane osoby i koszt zdobycia certyfikatu. W badaniu uczestniczyły firmy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali inżynierowie big data, posiadający certyfikat CDMP. Ich średnie miesięczne zarobki były bliskie 13 tys. dol. Wysokie zarobki osiągali również menedżerowie bezpieczeństwa informatycznego z certyfikatem CISM oraz architekci sieci z certyfikatem CCAr (11/12 tys. dol). Koszt uzyskania tego ostatniego certyfikatu jest jednak bardzo wysoki (15 tys. dol.).

Źródło: wynagrodzenia.pl