Która bieżnia lepsza: magnetyczna czy elektryczna?

Bieżnia magnetyczna: nowoczesna, ale z ograniczeniami

Bieżnie magnetyczne są reklamowane jako bardzo nowoczesne, ale przede wszystkim dlatego, że nie wymagają zewnętrznego zasilania. To oczywiście plus, który warto wziąć pod uwagę, ale fakt, że źródłem obciążenia jest tu system magnetyczny, ma też pewne wady. Taka bieżnia najczęściej nie pozwoli na bardzo precyzyjną kontrolę oporu. Ze względu na brak silnika nie da się też płynnie w czasie biegu zmienić nachylenia pasa – jeśli dany model w ogóle ma tu jakąkolwiek regulację. Jeśli taka bieżnia ma komputer treningowy, to będzie on zasilany dodatkowymi bateriami.

Na pewno jednak na plus bieżni magnetycznych można zaliczyć duży komfort biegu. Nawet tańsze modele pozwalają na wygodne biegi nawet przez dość długi czas. Tego rodzaju proste konstrukcje są dość lekkie i zwarte, co pozwala wygodnie ćwiczyć na nich nawet w małym pokoju.

Bieżnia elektryczna: nie tak prosta, jak się wydaje

Bieżnia magnetyczna pod pewnymi względami jest bardziej zaawansowana technicznie od elektrycznej, ale to ta druga daje pełniejszą kontrolę nad parametrami treningu. Silnik, który napędza rolki i taśmę, odpowiada też za wygenerowanie odpowiedniego oporu. Zewnętrzne zasilanie pozwala na uruchomienie mechanizmu kontroli nachylenia oraz użycie dużego, w pełni funkcjonalnego wyświetlacza. Dobra bieżnia elektryczna będzie pozwalała nawet na symulację biegu po różnych trasach z zaprogramowanymi zmianami nachyleń.

Wady to przede wszystkim cena lepszych modeli oraz jakość tych tańszych. Wiele najprostszych bieżni elektrycznych nie daje – poza precyzyjną kontrolą oporu – wielkiej przewagi nad bieżnią magnetyczną. Warto jednak pamiętać, że jeśli bieżnia do biegania w domu ma stać się pełnoprawnym narzędziem treningowym, to nie wystarczy regulacja oporu. Potrzebne będą też przynajmniej dobre statystyki, łącznie z pomiarem tętna, tempa, spalonych kalorii. To funkcje, które w bieżniach elektrycznych pewnej klasy są już standardem.

Jak cena wpływa na decyzję?

Cena jest bez wątpienia ważna, ale nie powinna być czynnikiem decydującym. Liczy się przede wszystkim funkcjonalność i tutaj przeciętna bieżnia elektryczna da większe możliwości od magnetycznej. Trzeba jednak ocenić, ile warte są konkretne udogodnienia. To z kolei będzie zależało od tego, jak trudne treningi będą wykonywane na bieżni – im trudniejsze, tym większą kwotę trzeba będzie zapłacić za sprzęt, który spełni wszystkie oczekiwania i będzie wystarczająco trwały, żeby znieść wieloletnie katowanie.