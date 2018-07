Kto zaufa poleceniom robotów w pracy?

Badanie "AI at Work” pokazało duże różnice pomiędzy sposobem korzystania z AI w domu i w pracy. Podczas gdy 70% respondentów korzysta z jakiejś formy AI w swoim życiu prywatnym, tylko 6% specjalistów ds. kadr aktywnie wdraża AI, a tylko 24% pracowników korzysta z jakiejś formy sztucznej inteligencji w swojej pracy. Aby określić, dlaczego występują tak duże różnice w poziomie wdrożenia AI mimo gotowości pracowników do stosowania AI w miejscu pracy (93% respondentów zaufałoby poleceniom otrzymanym od robota), zbadano postrzegane przez szefów działów kadr i pracowników korzyści z AI, przeszkody we wdrożeniu tej technologii oraz konsekwencje biznesowe jej niewdrożenia.

Wszyscy respondenci zgadzali się co do tego, że AI wywrze pozytywny wpływ na ich przedsiębiorstwa, a za największą korzyść z AI zarówno szefowie działów kadr, jak i pracownicy uznali wzrost produktywności. W ciągu następnych trzech lat respondenci spodziewają się m.in. następujących korzyści z AI:

Pracownicy uważają, że AI zwiększy efektywność operacyjną (59%), umożliwi szybsze podejmowanie decyzji (50%), znacznie obniży koszty (45%), zapewni klientom lepszą obsługę (40%) oraz poprawi doświadczenia pracowników (37%).

Szefowie działów kadr uważają, że AI dobrze wpłynie na szkolenia i rozwój (27%), zarządzanie wydajnością (26%), wynagrodzenia (18%) oraz rekrutację i świadczenia pracownicze (13%).

Mimo że potencjał AI w zakresie zwiększenia wydajności biznesowej nie budzi wątpliwości, szefowie działów kadr oraz pracownicy uważają, że przedsiębiorstwa nie robią wystarczająco dużo, aby przygotować pracowników do jej wdrożenia. Respondenci wskazali również na szereg innych barier na drodze do wdrożenia AI w przedsiębiorstwach:

Prawie wszyscy (90%) szefowie działów kadr obawiają się, że nie będą w stanie się przystosować do szybkiego wdrożenia AI w swojej pracy. P

Podczas gdy ponad połowa pracowników (51%) obawia się, że nie będzie w stanie się przystosować do szybkiego wdrożenia AI, a 71% uważa, że umiejętności i wiedza w zakresie sztucznej inteligencji będą mieć duże znaczenie w ciągu kolejnych trzech lat, 72% szefów działów kadr zwróciło uwagę na to, że ich przedsiębiorstwo nie oferuje żadnego programu szkoleń w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Wśród istotnych barier na drodze do wdrożenia AI w przedsiębiorstwie szefowie działów kadr oraz pracownicy obok luki w umiejętnościach wymienili również koszty (74%), braki technologiczne (69%) oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa (56%).

Źródła: Oracle; Future Workplace