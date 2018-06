Kto wygrał w finale programu Future Makers Challenge?

Organizatorzy i partnerzy programu oczekiwali innowacyjnych pomysłów, zatem wyzwania, które przygotowali, zobligowały uczestników do ciężkiej pracy podczas czterech weekendowych zjazdów oraz intensywnej współpracy z mentorami, opiekunami z ramienia Innovatiki oraz specjalistami m.in. od badań rynkowych, tworzenia produktów, UX i komunikacji. 10 czerwca jury wybrało trzy zespoły, których pomysły okazały się najlepsze.

Zespół - Karolina Korgul, Stanisław Nowaczyk, Mateusz Ostrowski, Ilia Daniel Tarasiuk, Dominik Telakowiec, Natalia Kowalczyk - zaproponował rozwiązanie, które oszczędza czas i umożliwia personalizację przestrzeni do pracy, składające się z trzech komponentów - adaptacji przestrzeni hotelowej, aplikacji mobilnej oraz technologii rozpoznawania twarzy. Aplikacja umożliwiałaby m.in. zamówienie taksówki czy posiłku w restauracji hotelowej, a także personalizowanie własnego miejsca pracy. Przez aplikację klient mógłby również kontaktować się ze specjalistą, którego poszukuje do wykonania projektu – np. programistą bądź grafikiem, który również korzysta z przestrzeni co-workingowej. Klient mógłby określić kilka parametrów – swój wzrost, wagę, płeć – by miejsce pracy było jak najlepiej dostosowane do jego potrzeb, a praca stała się przyjemniejsza i wygodniejsza. Zespół – zgodnie z zaleceniami NASA – zaproponował również, by w przestrzeni co-workingowej umieszczono rośliny, które najlepiej oczyszczają powietrze w pomieszczeniach.

Grupa Boosted Minds z Opola (Julia Białowąs, Aleksandra Graniczkowska, Rafał Wyszyński) zaproponowała stworzenie serii atrakcyjnych dla Millenialsów koncertów w całej Polsce, przy czym warunkiem udziału w tych wydarzeniach byłoby pobranie aplikacji mobilnej. Aplikacja miałaby się dopasować do trybu życia młodych osób - umożliwiałaby m.in. określenie nawet najbardziej nietypowego przedmiotu ubezpieczenia - chociażby damskiej torebki na czas imprezy - oraz jego włączanie i wyłączanie nawet po zaledwie kilku godzinach. Koncerty, możliwość zakupu ubezpieczenia poprzez aplikację oraz dopasowanie oferty do stylu życia i potrzeb Millenialsów dawałyby szansę na odświeżenie wizerunku banków wśród młodych ludzi i chęć korzystania z oferty ubezpieczyciela.

Autorzy kolejnego najlepszego rozwiązania - Michał Kuliński, Damian Marczak, Marcin Mroczka, Wiktoria Kolinko, Bartłomiej Eljasiak - zaproponowali zaś stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej przedsiębiorcom kontrolę wydatków i dochodów. Użytkownik mógłby nie tylko rejestrować wydatki i środki wpływające na jego konto. Aplikacja umożliwiałaby kontrolę planowanych wydatków i jeśli według prognoz przekraczałyby one dochody - proponowałaby faktoring faktury lub faktur, które zapewniłyby pokrycie spodziewanych kosztów i tym samym zachowanie płynności finansowej. Użytkownik mógłby skorzystać z tej usługi bezpośrednio z poziomu aplikacji, by już po 5 minutach otrzymać pieniądze z faktury.

Źródło: Prowly