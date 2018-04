Kto w marcu miał najszybszy internet mobilny w Polsce?

RFBenchmark opublikował raport dotyczący szybkości internetu mobilnego w Polsce w marcu 2018. Liczba wykonanych pomiarów wyniosła w minionym miesiącu 23884, co daje jak na razie najwyższy wynik pomiarów w tym roku. Ilość testów w porównaniu do stycznia wzrosła o 2278 pomiarów. Procentowy rozkład, jeżeli chodzi o wykorzystaną technologię, wygląda natomiast następująco: 82,61% pomiarów wykonano w technologii 4G, 17,01% przy użyciu technologii 3G, a odsetek pomiarów 2G wyniósł 0,38%. Najwięcej pomiarów zostało wykonanych przy użyciu sieci Plus – 43,24%. Blisko jedna czwarta użytkowników testowała Orange (24,89%), a na kolejnych miejscach popularności znalazł się Play (20,78%) oraz T-Mobile (11,09%).



Lutowy ranking został zdominowany przez T-Mobile, któremu udało się osiągnąć najlepsze wyniki w dwóch kategoriach: średniej szybkości pobieranych danych (23,72 Mb/s) oraz w wartości Ping (38,75 ms). Najlepszy wynik średniej szybkości wysyłania danych niezmiennie od kilku miesięcy prezentuje Plus 9,86 Mb/s.



W kategorii “średnia szybkość pobierania danych” w marcu nastąpiła zmiana na pozycji lidera. Zarówno w styczniu jak i w lutym przodował w niej T-Mobile. Wyprzedziło go nie tylko Orange (21,44 Mb/s) ale również Plus (21,11 Mb/s). T-Mobile zajmuje obecnie trzecie miejsce z wynikiem średniej szybkości pobieranych danych wynoszącej 20,33 Mb/s. Play spadł z drugiej pozycji, którą nieoczekiwanie osiągnął w lutym. Operator ten tym samym zamykał w marcu ranking z wynikiem 19,31 Mb/s.



Jak na razie 2018 jest rokiem Plusa, jeżeli chodzi o średnią szybkość wysyłania danych. Plus poprawił swój wynik z lutego z 9,86 Mb/s do 11,7 Mb/s. Pozostali operatorzy zacięcie konkurują o drugie miejsce. Co ciekawe, wszyscy osiągnęli w marcu bardzo zbliżone wyniki. Play zajął drugą pozycję (8,38 Mb/s), za nim jest T-Mobile (8,35 Mb/s), a ostatnie miejsce przypadło Orange (8,32 Mb/s).



Weźmy pod lupę wartość ping. I tutaj małe zaskoczenie – w marcu najniższą wartość ping oferował Play (39,06 ms). Na drugim miejscu znalazł się T-Mobile (40,4 ms), a rzutem na taśmę miejsce na podium marcowego rankingu uratował Orange. Pomarańczowy operator odnotował niewiele gorszy wynik w porównaniu do T-Mobile (40,73 ms). Na ostatnie miejsce w tabeli spadł Plus. Użytkownicy tej sieci musieli w marcu zadowolić się najwyższą spośród polskich operatorów wartością ping (41,05 ms).



Źródło: rfbenchmark