Kto stworzy nowy system do ochrony granic UE?

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) podpisała umowę na rozwój nowej wersji systemu Opera, który służy przede wszystkim do kontroli granic. Jest on używany do planowania wykorzystania zasobów ludzkich oraz sprzętowych przez kraje Unii Europejskiej oraz strefy Schengen podczas wspólnych działań operacyjnych. Wartość kontraktu to blisko 8 mln euro netto. Kto jest drugą stroną kontraktu?