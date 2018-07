Kto przygląda się składowi produktów?

Większość polskich internautów zwraca uwagę na składy produktów, które kupuje. Zgodnie z deklaracjami, robi to 6 na 10 badanych (58%) na potrzeby nowego raportu dotyczącego czytania etykiet. 1/4 badanych robi to bardzo zdecydowanie (24%). Składem nie przejmuje się natomiast zaledwie 15% badanych. Prawie 1/3 osób (28%) nie zajęła w tym temacie wyraźnego stanowiska.

Nie ma związku między zarobkami a czytaniem składu produktów. Wśród osób, dla których skład produktów jest istotny dominują kobiety (60% vs 40% mężczyzn) oraz osoby starsze, po 55 roku życia. Jest to również ważniejsze dla mieszkańców miast niż wsi oraz dla osób posiadających dzieci. Nie ma natomiast wyraźnej zależności pomiędzy dochodami, a zwracaniem uwagi na składy produktów. Wyróżniającą się grupą pod tym względem są internauci, którzy zarabiają 3-4 tysiące netto.

Przyglądając się stwierdzeniom psychograficznym, zaobserwowaliśmy tendencję do częstszego wybierania przez te osoby odpowiedzi skrajnych, mogących świadczyć o potrzebie autoprezentacji. Wśród najbardziej wyróżniających stwierdzeń znalazły się wiara we własną sprawczość („lubię brać sprawy w swoje ręce”) i chęć do testowania produktów („lubię testować nowe produkty”) przy jednoczesnym zaufaniu do tradycji („Ufam tradycji – stoi za nią mądrość wielu pokoleń”).

Dane przedstawione w raporcie opierają się na badaniu CAWI przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie 1011 dorosłych internautów polskich w marcu 2018 roku. Pełny raport można pobrać z tej strony.

Autor: Albert Hupa