Kto na topie, a kto się potyka? - Listopadowy ranking operatorów internetu mobilnego

Pomiarów dokonano za pomocą aplikacji mobilnej RFBenchmark. Ich liczba wyniosła 26049. Najczęściej pomiary wykonywano korzystając z technologii 4G (76,21%).

Rywalizacja w kategorii średniej szybkości pobierania danych jest wyrównana. T-Mobile udało się obronić pierwszą pozycję, dzięki wynikowi 25,35 Mb/s. Orange nie poddał się bez walki, co odzwierciedla wynik 24,21 Mb/s. Play stabilnie trzyma się trzeciej pozycji, z rezultatem powyżej 20 Mb/s (20,88 Mb/s). Najmniej powodów do zadowolenia mają abonenci sieci Plus, która dalej zamyka ranking, z wynikiem 18,27 Mb/s.

Biorąc pod uwagę średnią szybkość wysyłania danych to na pierwszym miejscu znalazło się Orange, które uzyskało 11,21 Mb/s. Na drugim miejscu znalazł się Plus z wynikiem 9,78 Mb/s. Następny jest T-Mobile (8,96 Mb/s) oraz Play (7,12 Mb/s).

Orange znów triumfuje z najniższą wartością ping wynoszącą 42,89 ms. Na drugim miejscu pojawił się Play (44,34 ms), który awansował w klasyfikacji o jedną pozycję. Na ostatnim miejscu podium załapał się Plus (49,18 ms), zaś na ostatnim miejsce nieoczekiwanie znalazł się T-Mobile z wynikiem 49,79 ms.

