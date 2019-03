Kto jest obecnie największym niezależnym dostawcą oprogramowania open source?

Firma SUSE poszerzyła zespół zarządzający nią o osoby na nowych stanowiskach kierowniczych. Enrica Angelone została mianowana nowym dyrektorem finansowym, a Sander Huyts nowym dyrektorem operacyjnym SUSE. Thomas Di Giacomo, wcześniej dyrektor ds. technologii, jest obecnie prezesem ds. inżynierii, produktów i innowacji. Wszystkie te osoby raportują bezpośrednio do Nilsa Brauckmanna, CEO SUSE.

Przejście SUSE na niezależność nastąpiło we właściwym czasie, kiedy to rośnie popularność kontenerów zapewniających nowe poziomy łatwości dostosowania IT do potrzeb biznesu oraz wzrasta zapotrzebowanie na cyfrową transformację z wykorzystaniem infrastruktury zdefiniowanej przez oprogramowanie open source i nowe technologie dostarczania aplikacji.

Doświadczenie w opracowywaniu komercyjnego oprogramowania otwartego i posiadanie szeregu innowacyjnych rozwiązań, w tym do zarządzania kontenerami, pozycjonuje SUSE na rynku, stwarza szanse rynkowe oraz dostarcza istotną wartość klientom i partnerom. Wsparcie ze strony funduszu EQT i niezależność SUSE pozwolą na dalszą ekspansję firmy, ponieważ pojawiające się innowacje napędzają wzrost zarówno w obszarach podstawowej działalności SUSE, jak również w nowych technologiach, i odbywa się on organicznie bądź przez dodatkowe akwizycje.

Al Gillen, wiceprezes grupy IDC ds. rozwoju oprogramowania i rozwiązań open source, zaznacza, że powrót SUSE do roli niezależnej firmy zajmującej się oprogramowaniem otwartym ma kluczowe znaczenie w branży. Oprogramowanie open source jest dzisiaj preferowanym sposobem budowania nowych rozwiązań i nie do zastąpienia jako podstawa dla większości usług chmury publicznej.

Źródło: SUSE