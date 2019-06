Kto inwestuje w Akcelerator Inteligentnych Miast?

Madkom SA, spółka IT notowana na NewConnect, oraz Edge One Solutions, firma z Grupy Euvic, obejmą udziały i dokapitalizują Akcelerator Inteligentnych Miast (AIM). AIM zajmuje się tworzeniem centrum, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych oraz gospodarczych przez wykorzystanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych.