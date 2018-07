Kto depcze po piętach gigantom branży gamingowej

Wrocławskie studio RinoApps w zestawieniu AppAnnie zajęło 7 miejsce w rankingu na największą liczbę pobrań gier na platformy Android i iOS w Polsce. Wyprzedziły ją jedynie światowe potęgi, takie jak Ubisoft czy Electronic Arts.



Co miało największy wpływ na tak duży sukces zaledwie 4 letniej firmy? Edward Mężyk - założyciel grupy Datarino i RinoApps - mówi, że ich hitem są gry produkowane na licencji serialu animowanego Blok Ekipa. W 2016 roku zakupiono prawa do posługiwania się tym brandem i od tego czasu stworzono 9 gier opartych na przygodach Spejsona, Wojtasa i Walo, czyli bohaterów serialu. Wojtek Michalak z RinoApps dodaje, że o sukcesie projektu mówią liczby. Gry z tej serii zostały pobrane przez ponad milion użytkowników. Podkreśla on przy tym, że plany studia są bardzo ambitne. W najbliższym czasie gracze będą mogli usłyszeć o całkiem nowej grze, z którą studio wiąże duże nadzieje.

Źródło: RinoApps