Kryptowaluty - niektórzy chcą nimi płacić, inni uważają za nielegalne

Z czym kojarzą nam się kryptowaluty? Uczestnicy badania Luno i SW Research najczęściej wymieniają pojęcia „waluta” i „wirtualne pieniądze” (22%) oraz najpopularniejszą walutę cyfrową, czyli Bitcoina (14%). Co dziesiąty badany łączy kryptowaluty z możliwością zysku. Skojarzeń o negatywnym wydźwięku jest stosunkowo niewiele – dla 11% ankietowanych kryptowaluty to synonim dla ryzyka, a dla 5% to oszustwo.

Po co kupujemy kryptowaluty? Ich posiadacze najczęściej deklarują, że jest to dla nich forma inwestycji (62%) i metoda płacenia w internecie (56%). Respondenci korzystają również z kryptowalut do mikropłatności, np. przelewów do rodziny, czy znajomych (43,5%). Dodatkowo, 42% ankietowanych przyznaje, że chętnie płaciliby kryptowalutami w sklepach czy punktach usługowych, gdyby udostępniono im takie rozwiązanie. Ponad połowa badanych Polaków, którzy znają pojęcie kryptowalut, uważa, że jest to dochodowa forma inwestycji. Niemniej jednak 48% z nich przyznaje, że korzystanie z nich jest skomplikowane.

Kryptowaluty muszą zapracować na zaufanie

Brak wiarygodności i ryzyko cyberataku to główne czynniki zniechęcające do zakupu kryptowalut. Uczestnicy badania, którzy nie posiadają kryptowalut, najczęściej przyznają, że nie darzą ich zaufaniem (41%), a co dziesiąty uważa wręcz, że są nielegalne.

Zdania na temat bezpieczeństwa kryptowalut są podzielone. Dla 28% respondentów waluty cyfrowe są bezpiecznym środkiem inwestycyjnym, przeciwnego zdania jest 41% uczestników badania, a 31% nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Jak kryptowaluty mogą zapracować na nasze zaufanie? Według ankietowanych pomocne byłoby zmniejszenie ryzyka utraty środków, np. poprzez zapobieganie cyberatakom na giełdy walut cyfrowych (45% wskazań). Polacy oczekują także jasnego stanowiska rządu i instytucji finansowych na temat legalności kryptowalut (43%). Nieodzowna byłaby również stabilizacja kursów najpopularniejszych walut (43%) oraz możliwość ich zakupu od renomowanych dostawców (41%).

Wiedza z Facebooka i od przyjaciół

Kolejnym czynnikiem, który zniechęca do inwestycji w kryptowaluty jest brak wiedzy. Tylko 31% osób znających pojęcie walut cyfrowych czuje, że wie o nich na tyle dużo, by bezpiecznie dokonywać transakcji.

Uczestnicy badania najczęściej pozyskują informacje o kryptowalutach z mediów społecznościowych (60%) oraz prasy i portali branżowych (53%). Źródłem wiedzy na ten temat są często także rodzina i znajomi (44%). Tylko niecałe 3 proc. respondentów wskazało w tym pytaniu na kampanie społeczne.

Magdalena Gołębiewska z firmy Luno zauważa, że raport pokazuje tendencje, na które szczególną uwagę powinny zwrócić nie tylko firmy z obszaru fintech, ale także media, instytucje regulacyjne czy organizacje non-profit. Potrzebna jest edukacja w bardzo prostej, przystępnej formie, by mógł ją zrozumieć nawet laik. Najlepiej robić to w mediach społecznościowych i na portalach internetowych, bo tam najczęściej szukamy informacji o kryptowalutach. Dostęp do rzetelnych informacji i instrukcji zachęca do inwestowania w waluty cyfrowe. Warto zwrócić także uwagę na presję społeczną wobec władz – respondenci oczekują wyraźnego stanowiska rządu, szczególnie jeśli chodzi o regulacje oraz rozliczenia z fiskusem.

