Kryptowaluta w sam raz dla Facebooka

Adaptacja kryptowalut przez duże międzynarodowe firmy nabiera tempa. Po ogłoszeniu wprowadzenia do użycia własnych kryptowalut przez amerykański bank J.P. Morgan Chase i szwajcarski Julius Baer przyszedł czas na takich graczy, jak m.in. Facebook, Telegram, Signal, Line i Kakao.

Pierwsze doniesienia o tym, że Facebook pracuje nad własną kryptowalutą, agencja informacyjna Bloomberg podała w grudniu. Wówczas poznaliśmy jednak niewiele informacji o samej kryptowalucie, ze względu na wysoki poziom tajności projektu. Dziś dzięki anonimowym źródłom „The New York Times” znamy jednak więcej szczegółów. Nad projektem pracuje ponad 50 ludzi. Tworzona kryptowaluta ma być używana do płatności pomiędzy użytkownikami w aplikacji WhatsApp, której Facebook jest właścicielem. O tym, w jak bardzo zaawansowanym stadium znajduje się ów projekt, może świadczyć fakt, że wg „NYT” Facebook negocjował już z kryptowalutami giełdami, by sprzedawać swój produkt konsumentom.

Tworzona przez Facebook kryptowaluta jest tzw. stablecoinem, czyli na stałe przypisana jest jej wartość wyrażona w tradycyjnej walucie, np. 1 dolar. Eliminuje się w ten sposób jedno z głównych ryzyk kryptowalut, czyli dużą zmienność cenową. Według informacji „NYT” Facebook rozważa nawet przypięcie wartości swojej kryptowaluty do koszyka różnych walut, w którym mogą znaleźć się dolar, euro, ale także inne waluty.

Biorąc pod uwagę światową popularność komunikatorów, kryptowaluty mogą stać się szybko częścią życia codziennego. Ma to też oczywiście ogromne zalety, gdyż umożliwia praktycznie natychmiastowy przesył środków pomiędzy użytkownikami z różnych państw czy kontynentów przy minimalnych lub nawet zerowych kosztach.

Co to oznacza np. dla bitcoina i innych istniejących już kryptowalut? Z jednej strony wydaje się, że zostaną zmarginalizowane, gdyż giganci pokroju Facebooka po prostu zjedzą je ogromem bazy swoich użytkowników. Z drugiej jednak zarówno konsumenci, jak i inwestorzy instytucjonalni najprawdopodobniej przychylniej nastawią się do wszystkich kryptowalut.

Autor: Bartosz Grejner, analityk rynkowy Cinkciarz.pl