Kredyt na samochód – czy to się opłaca?

Kiedy opłaca się kredyt na samochód?

Jeśli od dawna marzysz o nowym samochodzie, ale męczy Cię odkładanie pieniędzy i rezygnowanie z wielu codziennych przyjemności wiedz, że możesz skorzystać z atrakcyjnej oferty kredytu. Nie czekaj zbyt długo, aby skorzystać z takiego rozwiązania. Taka decyzja z pewnością nie należy do najłatwiejszych, ale dzięki niej możesz szybciej zrealizować marzenie o długo wyczekiwanym aucie. Ponadto do dyspozycji masz różne oferty kredytów samochodowych, dzięki czemu łatwo możesz wybrać tę najkorzystniejszą dla siebie.

Jakie warunki należy spełnić, aby dostać kredyt samochodowy?

Aby otrzymać kredyt samochodowy w Santander Consumer Banku wystarczy wypełnić krótki formularz kontaktowy, przygotować wymagane dokumenty (dowód osobisty, dokument potwierdzający wysokość przychodów, a także inne dokumenty wymagane przez doradcę). Podczas rozmowy telefonicznej z doradcą zostaną Ci przedstawione najkorzystniejsze warunki kredytu samochodowego. Umowę na kredyt samochodowy możesz podpisać w dowolnym oddziale banku. Ponadto jeśli chcesz możesz także skorzystać z oferty dodatkowego ubezpieczenia na nowe auto.

Starając się o uzyskanie kredytu samochodowego możesz zyskać wyjątkowe oprocentowanie w wysokości 2,99 % i to bez wymaganej wpłaty własnych środków. Pieniądze z kredytu samochodowego możesz przeznaczyć na zakup dowolnego auta (osobowego, dostawczego) lub takiego, które jest sprowadzane z zagranicy. Ty decydujesz, jakie auto chcesz kupić za pieniądze z kredytu. Akceptacja wielu różnych źródeł dochodu to dodatkowe udogodnienie dla klientów Santander Consumer Banku. Ponadto kredytobiorcą mogą zostać bliskie osoby ze względu na możliwość łączenia dochodów na kredyt samochodowy. Natomiast maksymalny okres kredytowania to 96 miesięcy, więc nie jest to zbyt dużo dla osoby, która bardzo pragnie kupić auto. Dodatkową korzyścią jest szeroka gama rat, które pozwolą Ci na lepsze zorganizowanie się pod kątem finansowym i ułatwią wybranie najkorzystniejszego rodzaju raty. Do wyboru masz raty miesięczne w formie rat równych lub malejących, raty balonowe, czyli ratę płatną tylko raz w roku lub ratę miesięczną połączoną z ratą balonową. Wybierając kredyt samochodowy zwróć uwagę na rodzaj i wysokość oprocentowania.