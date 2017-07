Krakowski startup technologiczny wchodzi do aptek w całej Polsce

Każdy farmaceuta, który skorzysta z PharmaQuest będzie miał dostęp do ofert producentów i informacji o dostępnych na rynku preparatach. W ten sposób krakowski startup technologiczny odpowiada na zmiany w prawie farmaceutycznym i chce uzdrowić mechanizm konkurencji między aptekami indywidualnymi, lokalnymi sieciami a korporacjami aptecznymi.

Korzyść dla aptek

– Do tej pory firmy farmaceutyczne najlepszą ofertę kierowały tylko do tych największych sieci aptecznych – mówi Radosława Karolczyk, pomysłodawca krakowskiego startupa. – Chcemy, aby to się zmieniło. PharmaQuest powstał, by nagradzać świadomych farmaceutów. Tych, którzy pracują w indywidualnych aptekach i polskich małych sieciach. Często są to firmy rodzinne, gdzie wiedza i doświadczenie przechodzi z pokolenia na pokolenie – dodaje.

Dzięki PharmaQuest każda apteka będzie mieć dostęp do tych samach ofert, które w platformie umieszcza firma farmaceutyczna. Takie rozwiązanie wyrówna szanse w rynkowej rywalizacji.

PharmaQuest to nie tylko dawka profesjonalnej wiedzy o najlepszych dostępnych na rynku produktach, ale też dodatkowe wynagrodzenie dla apteki i konkretnego farmaceuty. Na ekranach swoich komputerów i smartfonów farmaceuci znajdą aktualne informacje o wyrobach medycznych, suplementach diety oraz kosmetykach. Będą mogli podejmować się zadań (np. wypełniać ankiety nt. zainteresowania pacjentów danym produktem), które przygotują dla nich firmy farmaceutyczne.

Korzyść dla firm farmaceutycznych

Jak podkreślają twórcy PharmaQuest ich celem jest też zmiana modelu komunikacji między firmami farmaceutycznymi a tzw. „pierwszym stołem”. – Stawiamy na komunikację on-line, dzięki której firmy farmaceutyczne mogą bezpośrednio kontaktować się z personelem aptecznym – mówi Radosław Karolczyk z PharmaQuest. Firmy farmaceutyczne zyskują więc nowe narzędzie do działań komunikacyjnych. Co więcej mają także możliwość otrzymania od PharmaQuest raportów nt. ich produktów.

Korzyść dla pacjenta

– Sensem opieki farmaceutycznej jest dobro pacjenta – przypomina Karolczyk. Jakie korzyści może przynieść pacjentom usprawnienie komunikacji miedzy firmami farmaceutycznym a aptekami? – Przede wszystkim niższe ceny produktów i większa ich dostępność w aptekach – tłumaczy Radosław Karolczyk z PharmaQuest. – Chcemy, aby apteka nie była postrzegana jako „sklep z lekami”, ale miejsce świadczenia profesjonalnej opieki farmaceutycznej.