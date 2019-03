Kraków stolicą cyberbezpieczeństwa?

W Krakowie swoje oddziały mają tacy giganci, jak Cisco, IBM, EY, ABB, Ericsson, Capgemini czy rodzimy Comarch. Międzynarodowe firmy chętnie przenoszą na południe Polski także swoje centra badawczo-rozwojowe. Do Krakowa nie tylko ściągają wysokiej klasy specjaliści z całego świata, lecz eksperci z lokalnych uczelni także znajdują tutaj zatrudnienie. Rozwój technologii w Krakowie nie byłby możliwy, gdyby nie współpraca biznesu ze szkołami wyższymi - Uniwersytetem Jagiellońskim czy Akademią Górniczo-Hutniczą.

Dobre miejsce dla biznesu

Kraków jest uznawany za doskonałe miejsce dla międzynarodowych usług, m.in. ze względu na dostępność wysoce wykwalifikowanych pracowników, atrakcyjne warunki, efektywność kosztową prowadzenia biznesu oraz wysoką jakość życia. Miasto zajęło 8 pozycję w rankingu miejsc najbardziej atrakcyjnych dla zakładania centrów biznesu wg Tholons Services Globalization City Index. W stolicy Małopolski funkcjonuje ponad 200 startupów. Szacuje się, że obecnie w mieście pracuje łącznie ponad 20 tys. specjalistów ds. technologii informatycznych. Miejscem, które tworzy ekosystem małopolskiej gospodarki opartej na nowych technologiach jest Krakowski Park Technologiczny. KPT jest jednym z dwóch certyfikowanych „Living Labów” zajmujących się testowaniem nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Cyberbezpieczeństwo rozkwita w Krakowie

Cyberbezpieczeństwo stanowi gałąź nowych technologii, która na dobre zadomowiła się w Krakowie. Ponad trzy lata temu Cisco otworzyło w mieście Security Operations Center (SOC), które świadczy szeroki zakres usług bezpieczeństwa, od monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT, po kompleksową analizę zagrożeń.

Kraków jest również gospodarzem wielu wydarzeń poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa. Jednym z nich jest Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC. Przez dwa dni w roku miasto staje się platformą współpracy pomiędzy rządami, organizacjami międzynarodowymi oraz kluczowymi podmiotami sektora prywatnego. Do stolicy Małopolski przyjeżdżają przedstawiciele ministerstw, uczelni zagranicznych oraz organizacji międzynarodowych, takich jak NATO czy Europol.

Z każdym rokiem na znaczeniu zyskuje także spotkanie polskiej społeczności IT security CONFIdence. Poza seriami wykładów uczestnicy mogą poddać próbie swoje umiejętności informatyczne wykonując serię zadań w ramach konkursu Treasure Hunt. Innym wydarzeniem, które przyciąga do Krakowa specjalistów ze świata technologii teleinformatycznych jest PLNOG. Konferencja jest skierowana do dostawców usług internetowych, operatorów sieci, inżynierów, decydentów i entuzjastów rynku telekomunikacji.

Jak wynika z badania KPMG „Barometr cyberbezpieczeństwa”, z outsourcingu usług cybersec korzysta obecnie 71% polskich firm. Jest to związane z niedoborem specjalistów na rynku oraz wysokimi kosztami wdrożenia odpowiedniej infrastruktury w siedzibie firmy.

Źródło: Cisco