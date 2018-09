Krajowa firma na straży IoT

SME Instrument jest programem, który finansuje innowacyjne projekty z globalnym potencjałem realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. To część programu finansowania badań naukowych i innowacji w UE o nazwie Horyzont 2020, którego budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro.

Polska firma Cyberus Labs otrzymała w jego ramach 8 mln zł. Nowe budowane przez nią rozwiązanie ma zapewnić bezpieczeństwo Internetu Rzeczy, eliminując najsłabsze i najłatwiejsze do przejęcia przez przestępców ogniwo cyberbezpieczeństwa, czyli hasła i dane dostępowe użytkowników oraz urządzeń.

Firma bazuje na wprowadzonej na rynek w 2017 roku platformie do logowania oraz potwierdzania tożsamości za pomocą jednorazowych kodów i jedynego niezłamanego do tej pory szyfru Vernama.

System, chroniony zgłoszeniami patentowymi w USA i Europie, przeznaczony jest przede wszystkim dla banków, fintechu, sklepów internetowych oraz dostawców usług internetowych. Ma on zagwarantować bezpieczną, szyfrowaną komunikację na linii człowiek-maszyna (Human to Machine) oraz maszyna-maszyna (Machine to Machine).

Obecnie technologia jest w fazie przygotowywania do pierwszych wdrożeń i już dziś wzbudza zainteresowanie firm z całego świata.

