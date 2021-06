Kradzież, włamanie - jak się przed tym uchronić?

Kradzieże i włamania dotyczą każdego obszaru życia społecznego - zdarzają się zarówno w sklepach, firmach, miejscach pracy, ale najwięcej jest ich w domach i mieszkaniach. To pierwsze miejsce, o którego bezpieczeństwie powinniśmy pomyśleć.

Po pierwsze, mądre zachowania

Zanim pomyślimy o alarmie, dobrych drzwiach antywłamaniowych, oknach czy innych systemach warto wdrożyć kilka zasad postępowania, które pomogą nam czuć się bezpieczniej.

Nie informuj całego świata, że nie ma Cię w domu - gdy jedziesz na urlop, dłuższy czas nie ma nikogo w domu, to nie musimy ogłaszać tego światu w bardzo dokładny sposób. Nie publikuj postów w social mediach, które sprawią, że łatwo będzie można dowiedzieć się, że jesteśmy na urlopie i przez np. dwa tygodnie nie ma nas w domu. Takie treści to miód na serce włamywaczy.

Nie udostępniaj naszego adresu - nie przekazuj swoich danych osobowych, w tym adresu gdzie popadnie. To po pierwsze, ale równie ważne jest także to, byśmy nie robili tego pośrednio. Nie wrzucajmy więc do social mediów naszego adresu, zdjęć domu czy mieszkania, po których można dokładnie nas zlokalizować. Nie publikujmy też np. naszych tras biegowych czy rowerowych, po których można dokładnie namierzyć, gdzie mieszkamy.

Powiadom sąsiadów albo przyjaciół o wyjeździe - gdy jedziemy na urlop warto dać znać sąsiadom, przyjaciołom, rodzinie. Poprośmy ich, aby patrzyli, czy nie dzieje się nic podejrzanego. Poproś ich by przyszli podlać kwiaty, żeby zaświeciło się światło w mieszkaniu. To stare i sprawdzone metody dbania o bezpieczeństwo podczas urlopów.

Po drugie, postaw na skuteczne narzędzia

Pamiętaj o fundamentach, a są nimi w przypadku bezpieczeństwa mieszkania czy domu dobre drzwi, zamki i okna. Oczywiście przed wyjściem z domu najlepiej wszystko zamknąć i sprawdzić, czy zrobiliśmy to skutecznie. Ale podczas budowy powinniśmy zadbać o to, by drzwi były antywłamaniowe i miały odpowiednie certyfikaty. Najlepiej zamontować w nich zamki antywłamaniowe uznanych marek. Warto skonsultować zakup zamków i drzwi ze specjalistą, bo w zakresie wyboru odpowiednich drzwi i zamków można się pogubić. Drzwi wejściowe antywłamaniowe mają bowiem różne normy i klasy (w zakresie RC1N-RC6). Najlepiej wybierać te z oznaczeniem RC5 lub RC6, bo one zabezpieczą nas przed największą ilością narzędzi, które potencjalnie mogą być użyte do ich sforsowania (tutaj polisy).

Dodatkowo warto, aby drzwi miały odpowiednie certyfikaty. Te najważniejsze wydawane są przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) oraz Instytut Techniki Budowlanej (ITB). Dobre drzwi antywłamaniowe to nie tylko wytrzymała konstrukcja skrzydła, ale i wzmocnione zamki i ościeżnice oraz dobrej jakości zawiasy.

Pomyśl nie tylko o zamkach, drzwiach, ale też o oknach. Szczególnie jeśli mieszkasz w domu lub na niskim piętrze. Koniecznie zadbaj o antywłamaniowe szyby, które utrudniają ich wybicie. Zadbaj również o dobrej jakości zamki w oknach, aby trudne było ich otwarcie, szczególnie jeśli zostawisz je uchylone bądź rozszczelnione.

Warto również wyposażyć się w system alarmowy i monitoring. Dziś takie systemy są niedrogie i sensowne. Warto wyposażyć się w dobrej jakości system alarmowy, który będzie odstraszał potencjalnych złodziei. Po pierwsze, niech będzie to skuteczny system opracowany i prowadzony przez profesjonalną firmę ochroniarską. Po drugie, niech będzie głośny. Poza tym, by dawał skutecznie sygnał firmie ochroniarskiej ważne jest też, by tworzył efekt psychologiczny. Gdy się włączy powinien wywołać od razu efekt ucieczki u złodzieja. Tego domu nie opłaca się okradać, bo będzie się miało poważne konsekwencje.

Po trzecie, pamiętaj o ubezpieczeniu!

Kiedy zrobisz już to, co należy - a więc będziesz mądrze postępował i nie będziesz kusił złodzieja, a także zamontujesz niezbędne sprzęty, które pomogą Ci zabezpieczyć swój dobytek to powinieneś pomyśleć o tym, co sprawi, że będziesz spać spokojnie. Pomyśl o ubezpieczeniu od włamania i kradzieży. Takie ubezpieczenie nie jest drogie, Twój budżet domowy nawet go nie poczuje, ale poczuje je Twoja głowa. Każdy z nas bowiem chce mieszkać w miejscu, które lubi i w którym czuje się dobrze.

Dom czy mieszkanie to przestrzeń, w której mamy wiele drogich nam sprzętów, pamiątek czy mebli. Zawsze istnieje ryzyko nieszczęśliwego wypadku, nieprzewidzianej sytuacji (np. zalania, pożaru), a także ryzyko włamania czy kradzieży. Ubezpieczenie sprawi jednak, że - nawet gdy dojdzie do tej sytuacji - będziemy mogli spać spokojnie. Przypomnijmy bowiem, że w Polsce rocznie dzieje się ponad 100 tysięcy kradzieży. Jednak kradzież czy włamanie nie musi być czymś, co rujnuje nasze życie. Mając ubezpieczenie możemy spokojnie przetrwać ten trudny czas i mieć środki, które pozwolą nam zrekompensować straty. Dzięki temu nasza psychika nie ucierpi. Nasz dobrostan będzie mógł szybko się odbudować. Nasza rodzina również będzie w znacznie lepszej sytuacji. To są oczywiste korzyści z ubezpieczenia od kradzieży i włamania (sprawdź ubezpieczenia mieszkaniowe)

Temat ubezpieczenia poruszyliśmy w ostatniej części naszego artykułu, ale tak naprawdę jest ono najważniejszą sprawą. Dobre decyzje, alarmy czy zamki zmniejszą jego koszt, ale pamiętajmy o tym, by zawczasu pomyśleć właśnie o ubezpieczeniu, bo to najlepsza metoda na kradzieże i włamania.