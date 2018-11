Kradzież samochodu wyposażonego w system bezkluczykowy nie taka trudna

System bezkluczykowego dostępu do samochodu jest bardzo komfortowy w użytkowaniu. Pozwala kierowcy blokować i odblokowywać samochód oraz uruchamiać silnik bez fizycznego klucza, praktycznie bezobsługowo. Podchodzisz do samochodu, a drzwi same się otwierają. Wsiadasz i jednym przyciskiem uruchamiasz silnik. Prawda, że to wygodne?

W systemach bezkluczykowych wyeliminowano klucz fizyczny i zastąpiono go wirtualnym. Gdy spełnione są kryteria zbliżenia się kierowcy do jego samochodu, pilot bezprzewodowo wysyła do komputera pokładowego klucz cyfrowy, który odblokowuje zabezpieczenia samochodu.

Jacob Archuleta, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, zaprezentował metodę kradzieży będącego w jego posiadaniu Mustanga GT. W tym celu wykorzystał programowalne radio (SDR- Software Defined Radio) nabyte w sieci za ok 300 dol. oraz program Universal Hacker Radio (UHR). Funkcją SDR jest dostrojenie się do częstotliwości sygnału przekazywanego pomiędzy pilotem a samochodem, a następnie jego przechwycenie. Co ciekawe, nie ma nawet potrzeby skanowania częstotliwości, na której odbywa się transmisja, gdyż są one oficjalnie dostępne na stronach organizacji zajmujących się licencjonowaniem częstotliwości radiowych. Następnie, przechwycony sygnał został przekazany do UHR w celu identyfikacji protokołu transmisji, przechwycenia kodów szyfrujących i ponownego ich wysłania na żądanie.

Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken zauważa, że obecnie złodzieje stosują wzmacniacz sygnału, z którym należy się zbliżyć do osoby posiadającej pilota. W tej sytuacji samochód może się znajdować kilkadziesiąt metrów dalej, a transmisja zostaje i tak nawiązana. Dlatego, jeśli korzysta się z systemu bezkluczykowego, należy trzymać pilota w etui blokującym sygnał radiowy.

Źródło: Bitdefender