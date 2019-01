Koszule męskie – must have w każdej szafie

Fot. Denley.pl

Męska koszula wpisała się na stałe w kanon mody męskiej i uchodzi za jeden z podstawowych elementów garderoby. W praktyce to po prostu bardzo uniwersalna i praktyczna rzecz. Koszulę można nosić na każdą okazję, dzięki temu, że poszczególne modele charakteryzują się zróżnicowanym stopniem formalności. W praktyce niektóre koszule w stylu miejskim lepiej sprawdzą się na co dzień, gdy są noszone np. do dżinsów i ramoneski, a inne lepiej dopasować do marynarki, garnituru czy nawet smokingu. Dobierając dla siebie zestaw koszul, warto zwrócić szczególną uwagę na kilka klasycznych typów i modnych modeli.

Biała męska koszula

Koszulowe ABC warto zacząć od białej koszuli, czyli absolutnej klasyki. Najbardziej uniwersalny jest tzw. model OCBD z mankietami na guziki i usztywnianym kołnierzykiem. Tego rodzaju biała, taliowana koszula dobrze prezentuje się z zestawami koordynowanymi, czyli np. z granatową lub szarą marynarką i spodniami typu chino. W szafie każdego mężczyzny nie powinno jednak zabraknąć także białej formalnej lub półformalnej koszuli, która jest przeznaczona do noszenia z garniturem np. granatowym i bardziej eleganckim – czarnym. Ten wizytowy typ koszuli wyróżnia się bardzo eleganckim fasonem: sztywnym kołnierzykiem, gładką plisą i brakiem kieszeni. Co ważne, biała koszula sprawdza się w większości zestawów na wielkie wyjścia, ale także na co dzień, ponieważ dodaje każdemu mężczyźnie szyku i elegancji. Bez tego elementu nie mógłby, obejść się choćby James Bond, ikona kina i męskiego stylu.

Gładka, błękitna koszula

Oprócz białej, wyrafinowanej, męskiej koszuli wśród klasyków nie sposób pominąć błękitnego modelu z gładkiego materiału. Niebieska koszula bardzo dobrze komponuje się zarówno z granatowym garniturem, jak i marynarką w tym samym kolorze. To praktyczny i bezpieczny zestaw, który można nosić na wiele okazji – np. do pracy, na ważny egzamin czy rodzinne przyjęcie. Mężczyzna prezentuje się wtedy schludnie i elegancko, a błękit dodatkowo w subtelny sposób podkreśla męską urodę. Wybierając model nieformalny, można pozwolić sobie nawet na dobór delikatnego wzoru czy ozdobnych wstawek. To bezpieczny wybór, bo w tym wypadku trudno o modową wpadkę.

Koszule do noszenia na co dzień

Garderobę warto uzupełnić także o kilka codziennych koszul, które będą doskonale współgrały z marynarkami sportowymi. Bardzo praktyczne i uniwersalne są jasne koszule w prążki lub drobną kratkę gingham np. granatową, błęktiną czy szarą. Delikatny wzór dodaje męskiej koszuli nieformalnego charakteru, więc można z powodzeniem komponować ją także z dżinsami i spodniami chino. Na wierzch nie trzeba wtedy dobierać marynarki, ale wystarczy np. cienki sweter lub gładka bluza bez kaptura, która sprawi, że stylizacja nabierze miejskiego, nowoczesnego charakteru.

Koszula flanelowa w kratę

Męska koszula może także sprawdzać się w bardzo luźnych i swobodnych stylizacjach. Taki charakter mają męskie koszule flanelowe, a także modele w szeroką, kolorową kratę np. czerwoną, granatową czy zieloną. Taka koszula dobrze prezentuje się np. pod ciepłą, rozpiętą bluzą czy sportową marynarką z grubszego materiału. Nowoczesny, miejski look tworzy także kraciasta koszula noszona do ramoneski lub z kurtką dżinsową, zestawiona z dżinsami i sneakersami. W stylu casualowym sprawdzi się także jasna lub ciemna koszula dżinsowa, która wróciła na ulice i modowe wybiegi. Można nosić ją do spodni chino, joggerów, a nawet dżinsów, o ile są one w innym odcieniu. W szafie warto mieć także kilka prostych koszul z kieszeniami w intensywnych kolorach np. czarnym, granatowym czy szarym. Setki modeli modnych i klasycznych koszul męskich można znaleźć w sklepie internetowym Denley.pl: https://www.denley.pl/pol_m_Odziez-meska_Koszule-meskie-269.html.