Koszenie trawy - o czym warto pamiętać?

Jaki sprzęt wybrać do koszenia trawy?

Wybór sprzętu do koszenia jest ogromny. Dostępne są różnego rodzaju kosiarki, traktorki, podkaszarki spalinowe. Przy wyborze odpowiedniego dla nas sprzętu należy wziąć pod uwagę przede wszystkim rodzaj i charakterystykę terenu który chcemy kosić. Kosiarki spalinowe polecane są do większych terenów. Nie musimy się martwić czy jest się gdzie podpiąć do prądu - wystarczy pełny zbiornik paliwa. W przypadku naprawdę dużych powierzchni najlepiej sprawdzą się wygodne i bardzo efektywne traktorki, które znacząco przyspieszą pracę i sprawią, że stanie się o wiele przyjemniejsza. Na niewielkich areałach sprawdzą się kosiarki ręczne lub elektryczne.

Warto pamiętać, że kosiarka czy traktorek nie sięgną wszędzie. Aby skosić trawę również w miejscach trudnodostępnych np. w okolicach drzew, przy ogrodzeniu, czy między krzewami ozdobnymi należy sięgnąć po podkaszarki spalinowe lub elektryczne. Sprzęt ten pomoże precyzyjnie przyciąć trawę wszędzie tam, gdzie nie możemy wjechać kosiarką.

Kiedy należy skosić trawnik?

Trawę należy kosić, gdy jej wysokość sięga ok 8-12 cm. Najlepszą porą do koszenia są godziny przedpołudniowe, gdy wyschnie już poranna rosa. Należy pamiętać, że nie można trawy przycinać zbyt krótko, ponieważ tak koszony trawnik, usytuowany w słonecznym miejscu ma tendencje do szybkiego wysychania. W efekcie zamiast soczyście zielonego dywanu otrzymamy niezbyt dobrze prezentującą się suchą murawę z przewagą odcieni żółtego.

Optymalna wysokość przycięcia trawy to ok 6 cm. Później, zabieg należy powtarzać średnio co 7-10 dni. W okresie letnim, obfitującym w deszcze, koszenie może okazać się konieczne nawet kilka razy w tygodniu. Ściętą trawę należy jak najszybciej zgrabić, aby nie stała się powodem nieestetycznych, suchych lub gnilnych plam na murawie.

Ostatnie koszenie w roku należy wykonać na przełomie października i listopada. Wtedy trawę należy przyciąć nieco wyżej niż zazwyczaj, aby ułatwić jej przezimowanie w dobrej formie. Z kolei po zimie, pierwsze koszenie przeprowadza się, gdy trawa osiągnie odpowiednią wysokość, a w nocy temperatury wynoszą powyżej zera. Na wypadek ewentualnych przymrozków nie ścina się jej wtedy zbyt krótko.

Warto zadbać o detale

Jak to często w życiu bywa, również i w przypadku trawnika detale mogą przesądzić o odbiorze całości. Trawę przy brzegach trawnika, w okolicach krawężników czy w bezpośrednim sąsiedztwie rabat trudno jest przyciąć kosiarką, a pozostawienie wysokich źdźbeł w tym miejscu nie wygląda estetycznie. Przydatne do takich zadań będą podkaszarki spalinowe, elektryczne bądź specjalistyczne nożyce ogrodowe. Dzięki nim możliwe będzie przycięcie trawy również w trudno osiągalnych miejscach i osiągnięcie eleganckiego efektu, na którym nam zależy.