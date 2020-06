Kosze i pojemniki na śmieci - segregacja odpadów

Dlaczego należy segregować odpady? Co wrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne i metale? Jaki prawidłowo sortować odpady papierowe? Wskazówki związane z segregacją szkła Segregacja odpadów biodegradowalnych Co zrobić z odpadami mieszanymi?

Niezależnie jednak od tego, czy chcesz zacząć segregacje śmieci we własnym domu lub mieszkaniu, czy wdrożyć takie nawyki wśród swoich pracowników, powinieneś zacząć od zainwestowania w kosze do segregacji.

Dlaczego należy segregować odpady?

Za segregacją odpadów przemawia wiele argumentów, dlatego trudno zrozumieć osoby, które nie chcą wprowadzić takiego nawyku. Tak naprawdę wystarczy zaopatrzyć się w kosz do segregacji i sprawdzić, jakie odpady można wrzucać razem z innymi, aby zadbać o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne. Problem z odpadami jest o tyle poważny, że już teraz statystyczny Polak każdego roku generuje nawet 330 kilogramów śmieci. Wystarczyłoby natomiast zacząć je segregować i prawidłowo wykorzystywać kosze do segregowania śmieci, aby wiele z tych odpadów można było wykorzystać ponownie. Przykładem może być produkcja t-shirtów. Do wyprodukowania jednej koszulki wystarczy tylko pięć zużytych butelek plastikowych.

Co wrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne i metale?

W celu ułatwienia segregacji opracowano specjalne wytyczne, które pomogą ci wykorzystać kosze na segregacje śmieci zgodnie z ich przeznaczeniem. Pozwoli to na łatwiejsze i wydajniejsze powtórne wykorzystanie odpadów. Jeżeli chodzi o segregację tworzyw sztucznych i metali, przeznaczony na nie kosz do segregacji śmieci można wypełnić między innymi folią aluminiową, plastikowymi puszkami, opakowaniami po kosmetykach, kartonami po mleku i sokach, reklamówkami i torbami foliowymi, nakrętkami od słoików i butelkami. Pod żadnym pozorem nie można tu wrzucać butelek plastikowych z zawartością, zabawek, części samochodowych ani opakowań po farbach lub olejach.

Jaki prawidłowo sortować odpady papierowe?

Mogłoby się wydawać, że kosze do segregacji śmieci papierowych nie powinny nikomu przysporzyć problemów z określeniem, co można do nich wrzucać. W praktyce jednak bywa z tym różnie. Pamiętaj więc, że tego typu pojemniki do segregacji można wykorzystać do pozbycia się niepotrzebnych opakowań papierowych, gazet, zeszytów, ulotek, toreb oraz worków papierowych. Jednocześnie kosze na śmieci do segregowania papieru nie mogą być wybierane przy wyrzucaniu papieru lakierowanego, pieluch, resztek tapet, worków po materiałach budowlanych lub chusteczek higienicznych. Na takie odpady należy wybrać inny pojemnik do segregacji. Jak widać osobie, która dopiero od niedawna zdecydowała się na pojemniki na odpady segregowane, początkowo może być trudno określić, co wrzucać do którego pojemnika. Z czasem jednak na pewno dojdziesz do wprawy i nie będziesz się musiał zastanawiać, który pojemnik na śmieci segregowane wybrać.

Wskazówki związane z segregacją szkła

Przeznaczony na szkło kosz na segregowane śmieci możesz bez obaw wykorzystać przy wyrzucaniu szklanych butelek i słoików. Nadają się one również do wyrzucenia opakowań po kosmetykach, o ile wykonane są wyłącznie ze szkła. Wspomniany pojemnik na odpady segregowane nie powinien być natomiast wybierany, jeżeli wyrzucasz stare okulary, ceramikę, żarówki, znicze lub szyby. Pojemniki na odpady segregowane dedykowane szkłu nie służą do wrzucania termometrów, strzykawek, monitorów, kryształów i szkła żaroodpornego. Warto podzielić się tymi informacjami ze znajomymi, gdyż wciąż wiele osób nieprawidłowo wykorzystuje pojemniki do segregacji śmieci, co generuje dodatkową pracę osób zatrudnionych w służbach odpowiadających za sortowanie śmieci lub całkowicie uniemożliwia powtórne wykorzystanie odpadów. Wystarczy jednak, że kosze do segregacji odpadów będą stosowane zgodnie z podanymi wskazówkami - w czym pomocne są kolory pojemników na śmieci - aby poprawiła się skuteczność recyklingu. To właśnie z tego powodu pojemniki do segregowania śmieci ustawiane są najczęściej w kilku różnych wariantach. Nie możesz więc oczekiwać, że jeden pojemnik do segregacji śmieci pozwoli ci zadbać o środowisko.

Segregacja odpadów biodegradowalnych

W przypadku odpadów biodegradowalnych sprawa jest najczęściej prosta i jeden kosz do segregacji odpadów można wykorzystać do wrzucania obierków z warzyw i owoców, skoszonej trawy i zgrabionych liści, gałęzi drzew, trocin oraz niezaimpregnowanego drewna. Jak można się łatwo domyślić, takie kosze na śmieci segregowane nie nadają się do wrzucania resztek jedzenia, płyt MDF, impregnowanego drewna i popiołu. W celu uniknięcia wątpliwości, pojemniki na śmieci kolory przypisane są do konkretnych zastosowań. Dodatkowo nowoczesny pojemnik na śmieci kolory ma również oznaczenie w postaci symbolu, który pokazuje, czy wrzucać do niego plastik, papier czy też jeszcze inne rzeczy.

Co zrobić z odpadami mieszanymi?

Należy również pamiętać, jaki kolor pojemników na odpady pozwoli wrzucać odpady zmieszane. Są to wszystkie śmieci, których nie można oddać do recyklingu. Tym samym pojemnik do segregacji odpadów możesz wykorzystać do wszystkich odpadów, których nie można wrzucić do innych pojemników. Pamiętaj, że zróżnicowane pojemniki do segregacji odpadów możesz łatwo zamówić na stronie internetowej firmy Ekofabryka, która specjalizuje się w takim asortymencie. W razie potrzeby pracownik pomoże ci wybrać odpowiednie kosze na śmieci do segregacji, abyś mógł prawidłowo sortować odpady. W ofercie sklepu dostępny jest kosz na śmieci do segregacji w wielu różnych kolorach i rozmiarach.

