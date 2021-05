Kostka brukowa na taras

Dlaczego kostka brukowa przy konstrukcji tarasu?

Kostka brukowa to materiał, który doskonale sprawdza się na tarasie ze względu na swoją wysoką odporność na niskie i wysokie temperatury, mróz czy deszcz. Coraz większą popularnością cieszą się nowoczesne tarasy z kostki brukowej. Dzieje się tak z kilku powodów. Przede wszystkim, porównując jakość takiej nawierzchni, do ceny, jaką należy zapłacić za materiał i montaż – jest to bardzo korzystny stosunek. Co więcej, schody i tarasy z kostki brukowej są niesamowicie trwałe, a wszelkie czynniki atmosferyczne, jak mróz czy deszcz, nie mają wpływu na uszkodzenia nawierzchni. Istotny jest także wygląd takiego tarasu – warto sprawdzić przegląd najnowszych trendów, np. tarasy z kostki brukowej projekty czy tarasy z kostki brukowej wzory, aby przekonać się, że to bardzo estetyczny materiał, dostępny w wielu wzorach i kolorach. Nowoczesny taras z kostki to także bezpieczne rozwiązanie. Beton, ze względu na swoją strukturę, jest antypoślizgowy, dlatego z łatwością można się przemieszczać po tarasie, nawet po deszczu. W porównaniu z innymi materiałami, np. deskami tarasowymi, bruk na taras wypada doskonale, sprawiając, że jest to jeden z najbardziej funkcjonalnych tworzyw dostępnych na rynku.

Zalety zastosowania kostki brukowej na tarasie

Kostka tarasowa posiada wiele zalet, do których należą przede wszystkim:

odporność na czynniki atmosferyczne czy uszkodzenia mechaniczne;

atrakcyjny wygląd – duża różnorodność wzorów i kolorów do wyboru;

wytrzymałość i solidność – kostki tarasowe mogą posłużyć przez wiele lat bez widocznych śladów użytkowania;

korzystna cena – porównując trwałość i jakość do innych materiałów, taras z kostki wypada bardzo korzystnie cenowo;

nie zmieniają swoich właściwości i koloru, mimo upływu lat;

kostka na tarasie sprawdzi się zarówno w przypadku tarasów z dachem, jak i bez;

taras z kostki granitowej i brukowej jest bardzo łatwy w montażu.

Kostka brukowa – wymiary, kształty i kolory

Przykładowe wymiary kostek z oferty Semmelrock, to:

Lundo 30 x 20 x 6 cm, 20 x 20 x 6 cm, 15 x 20 x 6 cm Nobla 10 × 14 x 6 cm, 12 × 14 x 6 cm, 14 × 14 x 6 cm, 15 × 14 x 6 cm, 17 × 14 x 6 cm, 19 × 14 x 6 cm, 21×14 x 6 cm Aveno 37,5 x 25 x 6 cm Torri 15 × 16,1 x 8 cm, 17,5 × 15,4 x 8 cm, 12,5×13,6 x 8 cm, 14,6×13,6 x 8 cm, 13,3 × 15,4 x 8 cm, 17,1×16,1 x 8 cm La Linia Largo 20 × 20 x 8 cm, 30 × 20 x 8 cm Eko Ażur 60 x 40 x 10 cm, 60 x 40 x 8 cm, 60 x 40 x 6 cm Nardo 20 x 10 x 6 cm, 20 x 10 x 8 cm Klasyczny bruk 17,8 × 11,8 x 6 cm, 11,8 x 11,8 x 6 cm, 8,8 × 11,8 x 6 cm Vecta 15×16,1×12 cm, 17,5×15,4×12 cm, 12,5×13,6×12 cm, 14,6×13,6×12 cm, 13,3×15,4×12 cm oraz 17,1×16,1×12 cm Aquaton 20 x 20 x 8 cm Arte 7,35 x 10,25 x 10 cm, 8,34 x 18,79 x 10 cm, 7,06 x 19,6 x 10 cm Torenti 45 x 15 x 10 cm, 60 x 15 x 10 cm 30 × 15 x 6 cm, 42,5 × 20 x 6 cm, 35 × 15 x 6 cm, 25×15×6 cm, 35 × 20 x 6 cm, 35 × 25 x 6 cm Plato 40 × 25 x 6 cm, 45 × 25 x 6 cm Appia Antica 22,6×19,2 x 6 cm, 15 × 19,2 x 6 cm, 11,3 × 19,2 x 6 cm Senso / Senso Grande 20×20 x 8 cm, 30 × 20 x 8 cm, 40 × 40 x 8 cm, 60 x 40 x 6 cm Pavimo 10 x 14 x 6 cm, 14 x 12 x 6 cm, 14 x 14 x 6 cm, 15 x 14 x 6 cm, 17 x 14 x 6 cm, 19 x 14 x 6 cm, 21 x 14 x 6 cm Ritano 37,5 x 25 x 6 cm Naturo 10,2 × 9,2 x 6 cm, 7,5 × 9,2 x 6 cm, 6,8 × 9,2 x 6 cm, 8,3 × 8,7 × 9,2 cm, 8,3 × 7,9 × 9,2 cm, 7,9 × 8,7 × 9,2 cm, 5,8 × 5,0 x 9,2 cm Bellano Antico 18,7 × 12,5 x 6 cm, 12,5 × 12,5 x 6 cm Pastella 30 x 20 x 6 cm, 20 x 20 x 6 cm, 15 x 20 x 6 cm

Większość z nich sprawdzi się zarówno na małych tarasach, jak i na bardzo dużych powierzchniach. Wymiary te są na tyle uniwersalne, że z łatwością można je dopasować do wielu projektów. W przypadku grubości kostki, najczęściej wynosi ona 6 cm, 8 cm lub 10 cm. Grubość kostki warto dostosować do usytuowania tarasu, a także obciążenia, jakie planujemy na nim stosować.

Najpopularniejsze kolory kostki, które pasują zarówno do klasycznych czy minimalistycznych posesji, jak i domów w stylu skandynawskim czy śródziemnomorskim, to produkty:

kostka brukowa biała,

kostka brukowa czerwona,

kostka brukowa melanż,

kostka brukowa marrone,

kostka brukowa sombra,

kostka brukowa ventana,

kostka brukowa tramonto,

kostka brukowa żółta,

kostka brukowa grafitowa,

kostka na taras czarna

kostka brukowa szara.

Kolejnym istotnym aspektem wizualnym w przypadku kostki brukowej, jest jej kształt. Charakterystyczne kształty pozwalają na stworzenie wybranej estetyki powierzchni. Najpopularniejsze są:

kostki tarasowe kwadratowe,

taras z kostki granitowej prostokątnej,

taras kostka brukowa w kształcie fali lub klepsydry,

taras kostka półokrągła.

Styl łączenia kostki brukowej

Na rynku istnieje nie tylko bardzo wiele kolorów, wzorów i kształtów kostki, ale także wiele stylów łączenia. Bardzo ładnie prezentują się klasyczne rozwiązania, takie jak połączenie białej kostki z szarą lub czarną, ale również niestandardowe aranżacje, jak np. połączenie kostki czerwonej z elementami drewna czy zróżnicowanie rozmiarów kostki na tej samej powierzchni. Kostka brukowa to na tyle uniwersalny materiał, że pozwala na tworzenie rozmaitych stylów łączenia, dopasowanych do naszych indywidualnych upodobań.