Kosmiczne podejście do laptopów, zapowiedzi komputerów dla graczy. Przegląd #sprzęt

Pisaliśmy wczoraj o nowym laptopie Acer, a dziś warto wspomnieć o technologii Max-Q, która została zastosowana w tym urządzeniu - podobnie jak i wielu innych laptopach wiodących producentów. Max-Q to termin z technologii kosmicznej, określający największe naprężenia w rakiecie przelatującej przez atmosferę, spowodowane czynnikami aerodynamicznymi i zawsze uwzględniany podczas konstrukcji rakiet. Dzięki podobnemu podejściu do konstrukcji laptopa można stworzyć smukłe urządzenie (~18 mm) o nawet trzykrotnie większej wydajności niż produkty poprzedniej generacji (źródło: materiał prasowy firmy NVIDIA).

Sharp wprowadza wysokonakładowy, łatwy w obsłudze system drukujący MX-M905, drukujący z prędkością 90 stron/min. Urządzenie wyposażone jest w dotykowy panel sterowania (10,1"), umożliwiający podgląd i edycję dokumentów przed wydrukiem. Potrójny system podawania papieru zapewnia precyzję podawania niezależnie od formatu i gramatury, zaś funkcje opcjonalne (dziurkacz, finiszer broszurujący) umożliwiają sprawniejsze przygotowanie dokumentów. Program Sharpdesk Mobile umożliwia druk i skanowanie z urządzeń mobilnych. Urządzenie może łączyć się z platformami druku mobilnego oraz zostać zintegrowane z aplikacjami sieciowymi i usługami w chmurze. (źródło: materiał prasowy firmy Sharp).

ASUS umożliwia zakup monitorów z serii MG w zestawie z konsolą Xbox One S, grą i półrocznym abonamentem Xbox Live Gold - całość w cenie z rabatem. Dostępne zestawy to konsola Xbox One S z dyskiem twardym 500GB i grą EA SPORTS™ FIFA 17 oraz monitor ASUS MG28UQ 4K i Adaptive Sync oraz konsola Xbox One S z dyskiem twardym 1TB i grą Forza Horizon 3 oraz monitorem ASUS MG24UQ 4K IPS z Adaptive Sync. Monitory serii MG zostały wyposażone w panel 4K UHD, co zapewnia precyzyjny obraz w grach mocno obciążających układ graficzny (źródło: materiał prasowy ASUS).

Acer wprowadza na rynek serię 10-calowych tabletów z systemem Android 7.0 Nougat. Pierwszy z nich - tablet Iconia Tab 10 z wyświetlaczem Quantum-Dot - dzięki czterem głośnikom i opatentowanemu subwooferowi przewidziany jest głównie do odtwarzania multimediów. Temu celowi sprzyja też wyświetlacz z technologią Quantum Dot, oferujący szeroką paletę kolorów oraz większą jasność, nasycenie i precyzję. Tablet wyposażony jest w inteligentne narzędzia opracowane przez Acer (np. zarządzanie pamięcią czy łatwe wykonywanie zrzutów ekranu). W Polsce tablety Iconia pojawią się w sierpniu (źródło: materiał prasowy firmy Acer).

Firma AMD zapowiada szereg nowości produktowych z rodzin Radeon (karty graficzne) i Ryzen (procesory) i poinformowała, że producenci OEM (m.in. Acer, ASUS, HP, Dell i Lenovo) jeszcze w czerwcu 2017 r. zamierzają wprowadzić systemy bazujące na procesorach Ryzen 5 i/lub 7 dla komputerów stacjonarnych, adresowanych przede wszystkim do graczy. AMD zaprezentowała też m.in. mobilny procesor Ryzen APU (4 rdzenie, 8 wątków i układ graficzny Vega) do notebooków o grubości mniejszej niż 15 mm czy procesory gotowe do obsługi wirtualnej rzeczywistości: AMD VR Ready Processor oraz AMD Ryzen VR Ready Premium (źródło: materiał prasowy AMD).

