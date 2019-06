Korzystny wpływ oleju konopnego na nasz organizm

Olej konopny wzmacnia układ odpornościowy

Warto pamiętać, że olej konopny zawiera kwasy omega-3 i omega-6, a to sprawia, że przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego. W dodatku ma też pozytywny wpływ na mikroflorę jelitową, a nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że odpowiada ona aż w 80% za odporność organizmu. W końcu korzystne bakterie znajdujące się w jelitach chronią przed działaniem drobnoustrojów chorobotwórczych. Olej konopny, dzięki zawartości NNKT, regeneruje mikroflorę, która jest niszczona złe odżywianie, stres i leki. Warto również pamiętać, że ten tłuszcz zawiera również antyoksydanty, które zapobiegają utlenianiu komórek i zmniejszają ryzyko pojawienia się wielu chorób.

Olej konopny ma właściwości przeciwzapalne

Pozytywny wpływ na układ odpornościowy oleju konopnego, to niejedyna korzystna właściwość oleju konopnego. Ostatnie badania wykazały, że ten produkt doskonale sprawdza się przy leczeniu zapalnie stawów. wynika to z odpowiednich proporcji występowania kwasów omega-3/omega-6. Warto również wspomnieć, że olej konopny zmniejszył objawy aż o 25%. Ciekawostkę natomiast stanowi fakt, że w czasie badania kontrolnego z użyciem placebo stwierdzono zmniejszenie objawów zaledwie o 4%. To pokazuje, jak ogromną moc ma olej konopny w leczeniu tej dolegliwości.

Olej konopny łagodzi objawy PMS i menopauzy

Działanie oleju konopnego powinny docenić kobiety w każdym wieku. W końcu jego działanie pomoże nam się uporać z wieloma uciążliwymi kobiecymi dolegliwościami. Warto pamiętać, że olej konopny zawiera kwas GLA (gamma-linolenowy). To właśnie on jest syntezowany w organizmie na hormon, który pomaga utrzymać właściwą gospodarkę hormonalną. To sprawia, że korzystanie z oleju konopnego pomoże nam walczyć z objawami menopauzy, a także napięcia przedmiesiączkowego. Wiele badań wykazało, że jego codzienne stosowanie łagodzi skurcze, ból oraz inne dolegliwości.

Olej konopny jest świetnym składnikiem profilaktyki antynowotworowej

Nowotwory to jedna z najpoważniejszych i najtrudniejszych do wyleczenia choroba naszych czasów. Dlatego warto dbać, aby nie dopuścić do jej powstania. W tym celu świetnie sprawdzi się olej konopny, który jest źródłem cennych przeciwutleniaczy. To właśnie one chronią przed stresem oksydacyjnym. Warto pamiętać, że często przyczynia on się do powstania chorób cywilizacyjnych, m.in. nowotworów. Dlatego warto wprowadzić olej konopny do naszej diety - nie mamy pewności, że całkowicie wyeliminuje te choroby, ale jest ogromna szansa, że nas przed nimi ochroni.