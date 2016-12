Korzystasz z serwera na platformie e24cloud? Lukę napraw sam

Na stronie e24cloud.com zainteresowani mogą skorzystać z serwera w chmurze bez konieczności inwestowania w sprzęt serwerowy i sieciowy. Beyond.pl dostarcza infrastrukturę informatyczną w oparciu o rozwiązanie IaaS (Infrastructure as a Service). Jeden z użytkowników usługi, Sebastian Dudek, w miniony czwartek poinformował na swoim blogu o luce w oprogramowaniu zarządzającym hypervisorami.

Problem dotyczy nieprawidłowych uprawnień pliku /etc/shadow. Z niewiadomych powodów plik ten ma w czystych obrazach systemów chmod 644 (...) takie uprawnienia pozwalają każdemu użytkownikowi w systemie odczytać zawartość pliku. Zalecane jest od razu ustawić na plik /etc/shadow chmod 600 - czytamy na blogu, można tam znaleźć także zrzuty ekranu dowodzące istnienia błędu.

Ale o co chodzi?

Chmod (z ang. change mode) jest poleceniem zmiany praw dostępu do plików w systemach uniksowych. Prawa są nadawane niezależnie właścicielowi pliku, grupie, do której plik należy, oraz innym użytkownikom. Do nadawania uprawnień stosuje się m.in. system numeryczny, w którym chmod przyjmuje odpowiednią wartość potęgi dwójki dla każdego typu akcji (odczytu, zapisu, uruchomienia). 644 oznacza, że właściciel ma prawo do odczytu i zapisu, a grupa i inni użytkownicy - prawo do odczytu. Zmieniając powyższą wartość na 600, pozostawiamy właścicielowi możliwość odczytu i zapisu, a pozostałym odbieramy wszystkie prawa do danego pliku. Zmiany dokonujemy za pomocą następującego polecenia wydanego z konsoli:

chmod 600 /etc/shadow