Korzystasz z mobilnych aplikacji do handlu? Sprawdź, czy jesteś bezpieczny

Dwadzieścia jeden aplikacji, czternaście testów. Wnioski? Nie jest dobrze

Niedawno opublikowana przez Alejandro Hernandez (@nitr0usmx) analiza ukazuje listę czternastu testów bezpieczeństwa. Przedstawiamy ją poniżej.

Hasło, które bardzo łatwo przejąć

Przyjrzyjmy się uwierzytelnianiu. Pierwszym jest ujawnienie hasła. Zgodnie z badaniami Alejandro Hernándeza możemy wydobyć hasła z czterech aplikacji, ponieważ jest ono wysyłane w formie „cleartext”.

Jeśli chodzi o awarie uwierzytelniania w tego typu aplikacjach, dwie z nich prowadziły uwierzytelnianie za pośrednictwem niezaszyfrowanego protokołu http. Co gorsze, jedna aplikacja po zmianie hasła ujawniła je w konsoli logowania. To oczywiście niedopuszczalne.

Wyciek danych na porządku dziennym

Oprócz nieprawidłowości przy uwierzytelnianiu, aplikacje do handlu mobilnego przepuszczają więcej informacji niż powinny. W rzeczywistości, według Hernandeza aż 62 % z nich wysyłało poufne dane do logów, a 67 % nie zapisało ich w bazie danych. Do wyodrębnienia tych danych potrzebny jest fizyczny dostęp do urządzenia. „Te ważne dane obejmują takie informacje jak dane osobowe, salda ogólne, saldo środków pieniężnych, saldo marży, wartość netto, płynność netto, ostatnio notowane kursy, obserwacje zamówień kupna / sprzedaży, alerty, akcje, depozyty. Ponadto nie powinno narażać tak ważnych danych jak nazwa użytkownika, hasło, identyfikator sesji, adresy URL, tokeny” - napisał Hernández.

Sporo nierozwiązanych problemów w kwestii bezpieczeństwa

Dwie badane aplikacje używały niezaszyfrowanych kanałów http w celu przesyłania i odbierania danych. Trzynaście z dziewiętnastu aplikacji, które korzystały z protokołu HTTPS nie sprawdzały autentyczności punktu końcowego poprzez weryfikację certyfikatu SSL. To sprawia, że ataki typu man-in-the-middle są wykonywane zarówno do szpiegowania jak i zmiany danych.

To jest poważny i całkowicie niedopuszczalny sposób zarządzania danymi handlowymi. „Złośliwa osoba może przechwytywać i zmieniać wartości takie jak cena lub żądanie cen dokumentów, a także sprawić, że użytkownik kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe w oparciu o informacje wprowadzające w błąd” – napisał Hernández.

W większości aplikacji, które nie sprawdzają certyfikatów SSL można dołączyć złośliwy kod JavaScript lub HTML do zapytań serwera. „Dziesięć aplikacji było skonfigurowanych do uruchamiania kodu JavaScript, można więc było uruchomić skrypty cross-site (XSS)” – twierdzi Hernández.

Jak zapobiegać włamaniom i utracie danych

Jak twierdzi Alejandro Hernández trzeba zrobić wiele, aby lepiej zabezpieczyć tego typu aplikacje mobilne. Podał on następujące wytyczne, które są podstawowymi elementami poprawiającymi bezpieczeństwo oprogramowania maklerskiego:

Platformy desktopowe i web powinny zostać dokładnie przetestowane i poprawione

Organy nadzoru powinny zachęcać maklerów do wprowadzania zabezpieczeń na rzecz lepszego środowiska handlowego

Oprócz ogólnych praktyk IT w zakresie bezpiecznego tworzenia oprogramowania, organy powinny opracować wytyczne dotyczące handlu, które mają być stosowane przez firmy brokerskie oraz przedsiębiorstwa odpowiedzialne za tworzenie oprogramowania do handlu mobilnego

Firmy maklerskie powinny przeprowadzać regularne audyty wewnętrzne w celu ciągłego doskonalenia podstawy bezpieczeństwa swoich platform handlowych

Deweloperzy powinni analizować swoje aplikacje, aby ustalać, czy są narażone na luki, które opisane zostały w tym artykule

Deweloperzy powinni zaprojektować nowe, bardziej bezpieczne oprogramowanie

Użytkownicy powinni włączyć wszystkie mechanizmy zabezpieczeń, które oferują aplikacje

Mobilne bezpieczeństwo. Jak zapobiegać włamaniom na nasz smartfon?

Aby uniknąć problemów związanych z niezabezpieczonym oprogramowaniem warto zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym aplikację antywirusową, która posiada moduł antykradzieżowy, informujący nas gdy nasze poufne dane są zagrożone. Takie rozwiązanie oferuje firma Bitdefender, użytkownicy zarówno Androida jak i iOS’a mogą bezpiecznie przeglądać strony internetowe oraz pobierać aplikacje ze sklepów. Aplikacja Bitdefender Mobile Security dla systemów Android i iOS wyposażona jest także w blokadę aplikacji, a także w obsługę czytników linii papilarnych. Co ważne, współpracuje ze smartwatchami. Warto dodać, że Bitdefender jest zaprojektowany tak, aby efektywnie zarządzać energią. Większość pracy odbywa się w chmurze, przy minimalnym wpływie na zasoby i baterię Twojego urządzenia.