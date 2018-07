Korzystasz z darmowych filmów i zdjęć? Sprawdź, czy robisz to legalnie

Jeżeli chcemy wykorzystać jakiś film dostępny w internecie, czy to do celów osobistych, czy to komercyjnych, powinniśmy sprawdzić, czy zezwala nam na to regulamin serwisu, na którym to wideo zostało zamieszczone. Bez pozwolenia nie możemy ani korzystać z utworu w celach zarobkowych, ani go przerabiać – byłoby to naruszeniem autorskich praw osobistych, ponieważ to autor decyduje o tym, w jaki sposób jego utwór może być modyfikowany.

Prawnik Marek Grąbczewski, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej powiedział w wywiadzie dla agencji infoWire.pl, że w każdym przypadku musimy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych. Należy spróbować ustalić, kto jest autorem, i podać jego imię i nazwisko oraz źródło pochodzenia filmu.

A co z darmowymi zdjęciami dostępnymi w internecie? Czy możemy swobodnie je pobierać, rozpowszechniać i przerabiać (tworzyć z nich utwory zależne)? Aby to ustalić, powinniśmy zapoznać się z regulaminem serwisu internetowego, na którym są one opublikowane. Jeśli regulamin ten nie określa naszych uprawnień jednoznacznie, lepiej powstrzymać się od korzystania z fotografii znalezionej na takim serwisie, chyba że uzyskaliśmy na to zgodę jej autora lub podmiotu mającego autorskie prawa majątkowe do zdjęcia.

Źródło: infoWire.pl