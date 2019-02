Korzystaj ze słuchawek odpowiedzialnie

Słuchawki to wciąż rosnąca kategoria produktowa. To jak są popularne łatwo zaobserwować w metrze, na ulicy, w centrach handlowych, a także i w środowisku biznesowym. Dzięki słuchawkom, niezależnie od czasu i miejsca, możemy mieć prostszy, wygodniejszy i szybszy dostęp nie tylko do połączeń, ale i muzyki, audiobooków, podcastów, aplikacji czy też asystentów głosowych.

Bezprzewodowa technologia daje użytkownikowi więcej swobody niż kiedykolwiek było to możliwe, a redukcja szumów pozwala ograniczyć poziom hałasu, który do nas trafia, na rzecz wyselekcjonowanych plików dźwiękowych. Dzięki słuchawkom możemy kontrolować natężenie dźwięku w naszej prywatnej przestrzeni. I tak jak z wiadomych względów nie wykorzystujemy maksymalnej prędkości prowadząc auto, tak zdecydowanie rozsądniej jest nie korzystać z całej mocy decybeli dostępnych w zestawach słuchawkowych.

Nie zawsze mamy wpływ na poziom hałasu wokół nas, jednak mamy go, gdy korzystamy ze słuchawek. Zachowajmy więc rozwagę. Choć niektóre słuchawki dostępne na rynku oferują zakres nawet do 120 dB, to należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Dr n. med. Norbert Górski, otorynolaryngolog z warszawskiej kliniki Optimum informuje, że słuchawek należy korzystać zgodnie z zaleceniami producenta. Większość współczesnych urządzeń ma wbudowane ostrzeżenie przed przekraczaniem progu głośności i należy się do niego stosować. Maksymalny poziom głośności nie powinien przekraczać 80 decybeli.

Najbezpieczniejszy poziom głośności to połowa dostępnego zakresu. Ważne jest także to, aby nie korzystać ze słuchawek zbyt długo oraz robić przerwy na odpoczynek. Zgodnie z opinią lekarzy 1 godzina słuchania muzyki stanowi całkowicie bezpieczną dla użytkownika dawkę.

Dr n. med. Norbert Górski dodaje, że wybierając słuchawki powinniśmy stawiać na propozycje producentów, którzy badają swoje produkty przed wprowadzeniem ich do sprzedaży, także pod kątem ich wpływu na zdrowie użytkowników. Nie należy kupować sprzętu nieznanych i niesprawdzonych marek, z nieznanego pochodzenia - np. z bazarów, czy też za pośrednictwem podejrzanych stron internetowych - gdyż mogą okazać się niegodną zaufania podróbką lub/oraz posiadać wady stanowiące zagrożenie dla słuchu.

Istotnym zagrożeniem dla słuchu są nagłe głośne dźwięki, które mogą być spowodowane zakłóceniami w sieci telefonicznej. Bez odpowiedniej ochrony w zestawie słuchawkowym użytkownicy doświadczają tak zwanego szoku akustycznego. Są jednak rozwiązania , które usuwają potencjalnie szkodliwe niespodziewane skoki głośności. Wzmocniona ochrona dźwięku gwarantuje bezpieczny poziom odsłuchu.

Źródło: Jabra GN