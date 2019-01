Korporacje budowniczymi startupów

Jak pokazuje raport The Heart „Opening to Change”, zdolność dużych organizacji do zmiany oraz wdrażania nowych pomysłów i modeli biznesowych nie rośnie tak szybko, jak sama potrzeba innowacji. Odpowiedzią na to jest współpraca z partnerami. 54% liderów uważa, że w przyszłości korzystanie z innowacyjnych rozwiązań opracowanych na zewnątrz firmy będzie ważniejsze niż rozwijanie ich wewnętrznie.

Wiele organizacji, które w swoich strategiach stawiają na rozwój i nowoczesne rozwiązania, tworzy specjalne działy i jednostki, które odpowiadają za wprowadzanie innowacyjnych narzędzi oraz produktów. Ich pracownicy w ramach szukania możliwości dostępnych na rynku analizują rocznie działalność nawet kilkuset startupów. Z badania przeprowadzonego wśród 50 liderów korporacji spotykających się w The Heart wynika, że w ciągu roku firmy odbywają średnio 31 spotkań ze startupami. Zaledwie co trzecia z młodych spółek przechodzi do fazy testów.

Z raportu wynika, że największym wyzwaniem stojącym przed przedsiębiorstwami, które chcą wdrażać innowacje jest zbudowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej. Chodzi przede wszystkim o umiejętność określania potrzeb w obszarze innowacji, otwartość na eksperymentowanie i testowanie nowych pomysłów, jak również gotowość do podejmowania ryzyka i ewentualnych porażek. Pozostałe wyzwania to m.in. przyspieszenie procesów podejmowania decyzji, dedykowanie budżetów na innowacje i pozyskanie kadry posiadającej kompetencje potrzebne do budowy nowych biznesów.

Tomasz Rudolf, CEO The Heart, zauważa, że zmiana kultury dużych firm to długotrwały proces. Nie czekając na transformację całej korporacji, można wydzielać jednak nowe spółki, aby łatwiej eksperymentować z nowymi biznesami. Na tę potrzebę odpowiada jednostka The Heart Ventures. W ramach jej działań oraz dzięki współpracy z korporacjami w najbliższych latach ma powstawać 10 spółek rocznie.

Raport „Opening to Change. The Heart Corporate Innovation Report 2019” powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 50 przedstawicieli międzynarodowych korporacji w Polsce oraz pogłębionych wywiadów z liderami innowacji w okresie od listopada 2018 do stycznia 2019 r. Raport jest dostępny na tej stronie.

Źródło: The Heart