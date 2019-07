Obecnie blisko 5 milionów gospodarstw domowych nie ma dostępu do szerokopasmowej sieci. Nowa ustawa ma to zmienić. Dzięki zaproponowanym przepisom proces inwestycyjno-budowlany związany z m.in. budową sieci szerokopasmowych ma być krótszy i prostszy. Spadną też koszty takich inwestycji (poprzez m.in. obniżenie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego). Ponadto, operatorzy – a to oni budują w Polsce sieci telekomunikacyjne i wprowadzają technologię - będą mogli w większym stopniu niż obecnie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę techniczną. Mniej za to zapłacą.

Pole pod kontrolą

W trakcie projektowania nowych przepisów pomyślano też o bezpieczeństwie. Megaustawa nakłada na operatorów telekomunikacyjnych nowe obowiązki w zakresie raportowania danych o poziomach pól elektromagnetycznych w środowisku. Wiceminister cyfryzacji, Wanda Buk, zapowiada, że już za rok zostanie wdrożony system SI2PEM, który każdemu pozwoli sprawdzić, czy poziom pól w dowolnym miejscu w kraju jest zgodny z przepisami.

Nowe przepisy to także przyznanie dodatkowych środków finansowych na wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za pomiary pól. W ten sposób mają zostać spełnione zalecenia Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie. Ustawa przewiduje też wprowadzenie sankcji za przekroczenie dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku. Wszystko po to, by Ci obywatele, którzy obawiają się telefonów komórkowych, mieli pewność, że użytkowane przez operatorów stacje bazowe telefonii komórkowej dotrzymują wszelkich wymaganych prawem standardów.

Czym jest Fundusz Szerokopasmowy?

W ustawie zaproponowano także powołanie Funduszu Szerokopasmowego. Jego roczny budżet to ok. 140 mln. zł. Ze środków Funduszu możliwe będzie np. dofinansowanie budowy i rozwoju sieci telekomunikacyjnych.

Megaustawa trafia do Senatu. Jeśli senatorowie podzielą zdanie posłów i przyjmą nowe przepisy – kolejnym krokiem będzie przesłanie jej do podpisu Prezydenta.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji