Kontroler do budowy robotów, telewizory 4K. Przegląd #sprzęt

Nowy kontroler CORE2 krakowskiej firmy Husarion umożliwia samodzielne zbudowanie robota. CORE2 to nie tylko platforma dla robotów, ale również oprogramowanie i chmura pozwalające na ich szybkie prototypowanie oraz produkcję. Kontroler może być mózgiem dla różnych urządzeń – od małych pojazdów opartych o LEGO® Mindstorms przez drony aż po wielkogabarytowe drukarki 3D (źródło: materiał prasowy firmy Husarion).

Firmy ARCHOS i Eastman Kodak Company wprowadzają do sprzedaży tablety KODAK. Występują one w dwóch modelach o rozmiarach ekranu 7" oraz 10,1", różniących się ponadto pojemnością baterii (2500 i 6000 mAh) i ilością pamięci wewnętrznej (32 i 64 GB). Urządzenia zostały wyposażone w dwa aparaty: 8 MP z tyłu oraz 2 MP z przodu, 4-rdzeniowy procesor 1,3 GHz i pracują na systemie Android 7.0 Nougat. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne – czarny i żółty. Tablety trafią do sprzedaży pod koniec czerwca (źródło: materiał prasowy firmy ARCHOS).

Najnowszy notebook Panasonic CF-XZ6 jest jednym z najlżejszych na rynku wytrzymałych urządzeń typu 2w1 z ekranem 12 cali. Oferuje możliwość 14-godzinnej pracy na baterii, wydajny procesor 7 generacji Intel oraz cały zestaw portów biznesowych. Model został zaprojektowany m.in. z myślą o handlowcach i ubezpieczycielach pracujących w terenie, personelu medycznym oraz służbach publicznych (źródło: materiał prasowy firmy Panasonic).

Axis Communications rozpoczął integrację sieciowych kontrolerów dostępu AXIS A1001 i oprogramowania AXIS Entry Manager z systemem do mobilnego dostępu HID Global. Nowe urządzenia to odpowiedź na coraz wyraźniejszy trend integracji rozwiązań mobilnych w branży bezpieczeństwa oraz rosnące zapotrzebowanie nadania wybranym urządzeniom mobilnym uprawnień gwarantujących dostęp do chronionych stref (źródło: materiał prasowy Axis Communication).

NZXT informuje o pełnej wstecznej kompatybilności systemów chłodzenia wodnego Kraken z nowymi procesorami Intel Core i7 oraz Core i9 (podstawka LGA 2066) – dostępne na rynku systemy AiO od NZXT można zamontować na procesorach z rodziny Skylake-X lub Kaby Lake-X. Ma to znacznie dla użytkowników, którzy planują modernizację swoich komputerów (źródło: materiał prasowy NZXT).

Nowa oferta procesorów dla centrów danych. Firma AMD zaprezentowała EPYC serii 7000, czyli wysoce wydajne procesory dla centrów danych o architekturze System-on-Chip od 8 do 32 rdzeni. Rozwiązania charakteryzuje wysoka przepustowość pamięci w całej rodzinie produktów(do 4 TB pamięci w sumie) oraz możliwość obsługi 128 linii PCIe® 3 w każdym produkcie. Integralną częścią jest podsystem sprzętowy dedykowany ochronie i zabezpieczeniom (źródło: materiał prasowy firmy AMD).

Manta S.A. wprowadziła do sprzedaży dwa nowe modele telewizora z systemem ANDROID w rozdzielczości Ultra HD (4K). 48-calowy telewizor Manta LED94801S EMPEROR oraz 49-calowy Manta LED94801S EMPEROR charakteryzują się rozdzielczością ekranu 3840x2160 pikseli. Wbudowany Smart TV posiada czterordzeniowy procesor A9 o taktowaniu 1.2 GHz. Telewizory wyposażone są w 1.5 GB pamięci operacyjnej RAM oraz aż 4GB pamięci Flash (źródło: materiał prasowy Manty).

