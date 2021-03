Konto dla dziecka. Sprawdź, co warto wiedzieć

Drobne zakupy w sklepiku szkolnym, kupno biletu w tramwaju, czy wydatek podczas wycieczki - dziecko nie musi mieć przy sobie gotówki, by realizować tego typu transakcje. Wystarczy, że założysz mu konto w banku, by mogło zarządzać swoim kieszonkowym w sposób bezpieczny i wygodny.

Konto osobiste dla dziecka. Czy musi mieć ukończone 13 lat?

Trzynasty rok życia, to w polskim prawie granica, po przekroczeniu której nastolatek uzyskuje tzw. ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, może za zgodą rodzica/opiekuna prawnego otworzyć konto w banku.

By założyć Konto dla dziecka, musicie albo oboje udać się do oddziału banku, albo przejść przez procedurę otwarcia konta za pośrednictwem strony internetowej banku. Następnie należy podpisać i odesłać do banku umowę dostarczoną wcześniej przez kuriera. W ten sposób twoje dziecko stanie się jedynym właścicielem swojego pierwszego rachunku osobistego życiu.

Jednak dziecko może korzystać z usług bankowych, także zanim ukończy 13. rok życia. To możliwe dzięki ofertom banków, które pozwalają rodzicowi/opiekunowi prawnemu „podpiąć” rachunek dziecka pod własne konto - w ten sposób dziecko może np. płacić za zakupy kartą przedpłaconą z własnym imieniem i nazwiskiem, a także w ograniczony sposób korzystać z innych usług banku. Formalnie dziecko nie jest jednak właścicielem takiego rachunku.

Co daje konto dla dziecka?

Znając już podstawową różnicę w rodzajach rachunków bankowych dla dzieci, możemy przyjrzeć się temu, jakie dają one możliwości.

Konta dla dzieci powyżej 13. roku życia w zakresie podstawowych funkcji są bardzo podobne do rachunków dla dorosłych. Twoje dziecko może liczyć na to, że dostanie:

indywidualny numer rachunku bankowego, na który można wykonywać przelewy - możesz ustawić na swoim rachunku zlecenie stałe na comiesięczne przelewy „kieszonkowego”.

kartę debetową dla dziecka z numerem PIN, dzięki której będzie mogło płacić za zakupy lub wypłacać pieniądze z bankomatów. Podczas zagranicznych wakacji dziecku może się też przydać dostępna w niektórych kartach opcja multiwalutowa.

dostęp do bankowości internetowej i mobilnej, w której będzie mogło bezpiecznie realizować przelewy, a także korzystać z płatności mobilnych.

dostęp do oferty oszczędnościowej banku - za zgodą rodzica/opiekuna prawnego dziecko może np. założyć lokatę.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku rachunków dla dzieci poniżej 13. roku życia. W ich przypadku funkcjonalność konta sprowadza się do tego, że dziecko dostaje kartę przedpłaconą (pre-paid), którą rodzic zasila środkami.

na karcie może być podane imię i nazwisko dziecka.

dziecko może regulować kartą płatności bezgotówkowe lub wypłacać pieniądze z bankomatu.

rodzic/opiekun prawny ma pełną kontrolę nad wydatkami dziecka, np. dzięki limitom płatności i możliwości akceptacji drobnych przelewów

karta nie musi mieć tradycyjnego wyglądu - jej funkcję może spełniać np. opaska na rękę - dzięki temu w każdej chwili można zasilić rachunek karty przedpłaconej szybkim przelewem. Może to okazać się pomocne w nagłych wypadkach.

Na co zwrócić uwagę wybierając konto dla dziecka?

Dobór odpowiedniego konta dla dziecka jest głównie uzależniony od jego wieku. O ile np. 7-10 latkowi warto zapewnić przede wszystkim dostęp do środków na karcie przedpłaconej (np. na drobne wydatki w sklepiku szkolnym), o tyle w przypadku nastolatków znaczenia nabiorą już funkcjonalności zapewniane w bankowości mobilnej.

Drugim elementem oferty, na który należy zwrócić uwagę, są opłaty - samo posiadanie rachunku i karty debetowej zwykle nie wiąże się z żadnymi kosztami, ale warto np. sprawdzić, w jakich przypadkach bank pobierze prowizję za wypłatę gotówki z bankomatu.

Bez względu na ostateczny wybór konta dla dziecka w każdym przypadku kluczowy jest element edukacyjny. Już od najmłodszych lat warto uczyć dzieci zasad zarządzania finansami osobistymi, w tym posługiwania się produktami bankowymi. Ta wiedza zaprocentuje w przyszłości.