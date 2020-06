Konsultacje z lekarzem przez internet bez limitu dla abonentów sieci Plus

Podczas trwającej epidemii e-konsultacje ułatwiają dostęp do lekarza pierwszego kontaktu. Jednocześnie wpływają na ograniczenie transmisji koronawirusa, w ten sposób przyczyniając się do zmniejszenia ryzyka zachorowania wśród lekarzy i pacjentów. Teleporady przekładają się także na oszczędność czasu oraz środków finansowych, związanych np. z dojazdem do placówki medycznej.

By uzyskać dostęp do nielimitowanych zdalnych konsultacji z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej wystarczy wejść na stronę pluslekarz.telemedi.co i przejść proces włączenia usługi z wykorzystaniem „dopisz do rachunku Plus”.

Na zdalną wizytę u lekarza internisty lub pediatry może umówić się osoba, której dane zostały podane w procesie rejestracji. Konsultacje odbywają się za pośrednictwem platformy plus.telemedi.co, a użytkownik może połączyć się z wybranym lekarzem poprzez czat, telefon czy rozmowę wideo o dowolnej porze przez 7 dni w tygodniu.

W ramach e-wizyt lekarze zbierają pełny wywiad medyczny, interpretują udostępnione wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, wystawiają zalecenia odnośnie postępowania leczniczego do wglądu i wydruku w ramach Indywidualnego Konta Pacjenta. Na podstawie przeprowadzonej konsultacji mogą wystawić e-receptę, skierowanie oraz zwolnienie lekarskie.

Comiesięczny koszt usługi dopisanej do rachunku wynosi 15,99 zł brutto. Dla porównania pojedyncza wizyta telemedyczna kosztuje średnio 49 zł brutto. Z usługi konsultacji telemedycznych można zrezygnować w każdym momencie. W przypadku rezygnacji przed upływem 12 miesięcy, klienci tracą dostęp do usługi przez kolejny rok.