Konsultacje projektu ustawy o UTO - poszukiwanie wspólnego stanowiska

- W ciągu niespełna roku w przestrzeni publicznej kilkunastu największych polskich miast pojawiło się blisko 10 tys. współdzielonych elektrycznych hulajnóg, udostępnianych przez 10 różnych operatorów. Nowa forma mobilności zmienia miasta, a gorąca debata polaryzuje jej przeciwników i zwolenników. Najwyższy czas, by w gronie wszystkich zainteresowanych opracować najlepsze rozwiązania i usprawnienia dotyczące tego środka transportu – mówi Adam Jędrzejewski, prezes stowarzyszenia Mobilne Miasto.

We wspólnym interesie

Na 4 września zaplanowane są warsztaty, w czasie których spotkają się przedstawiciele różnych organizacji i grup społecznych, urzędów, służb, operatorów hulajnóg, przedsiębiorców oraz eksperci. Będą wspólnie próbowali wypracować stanowisko, które pomoże pogodzić potrzeby i zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z przestrzeni miejskiej z ruchem e-hulajnóg i w jaki sposób zapewnić każdemu bezpieczeństwo. Zajmą się też kwestią porządku publicznego, w tym tematem zachowania ładu na chodnikach i odpowiedniej estetyki miasta, która bywa zakłócana przez niekiedy chaotyczną obecność współdzielonych hulajnóg.

- Trzeba sprawić, by e-hulajnogi stały się korzyścią dla nas wszystkich. Wymaga to współodpowiedzialności i współpracy użytkowników, operatorów i miasta – mówi Łukasz Gontarek, city manager hive, międzynarodowej sieci e-hulajnóg na minuty, obecnej w kilku miastach Polski.

- Chcemy wypracować rozwiązania i usprawnienia w każdym z kluczowych obszarów związanych z użytkowaniem hulajnóg elektrycznych w miastach – dodaje Cezary Dudek, manager sieci CityBee, oferującej sharing zarówno e-hulajnóg, jak i aut dostawczych.

Rekomendacje dla ministerstwa

Rezultaty prac – w postaci raportu z konkluzjami i rekomendacjami przygotowanego przez specjalny zespół facylitacyjny – trafią do Ministerstwa Infrastruktury jako wkład w konsultacje projektu ustawy. Wnioski będą opracowane na dwóch poziomach. Po pierwsze – społecznym, oznaczającym spojrzenie przez pryzmat potrzeb różnych uczestników ruchu, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Po drugie – na poziomie administracyjnym, obejmującym zalecenia co do kształtu współpracy między użytkownikami, operatorami, a miastem.

Dodatkowym efektem warsztatów będzie próba sformułowania pożądanych, bezpiecznych i akceptowalnych społecznie zasad korzystania z hulajnóg elektrycznych w miastach. Mogą one posłużyć szczególnie operatorom w ich działaniach na rzecz zwiększania świadomości i poczucia odpowiedzialności użytkowników. – mówi Adam Jędrzejewski z Mobilnego Miasta.

Zobacz Projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.