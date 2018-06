Konkurs. Opisz swoją historię i wygraj darmową ochronę komputera

Co musisz zrobić, aby wygrać? Opisz swoją sytuację z życia, po której żałowałeś, że nie miałeś zainstalowanego antywirusa. Co się wydarzyło? Co pomyślałeś? Jak rozwiązałeś tą smutną dla Twoich plików sytuację?

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, nagrodzone zostanie 10 najciekawszych opowieści.

Zdobywca 1 miejsca w nagrodę otrzyma Norton Security Deluxe na 5 stanowisk na 1 rok. Za 2 i 3 miejsce przewidziano ten sam zestaw na 3 stanowiska na 1 rok. Zdobywcom miejsc od 4 do 10 zaproponowano bony o wartości 30 zł do wydania na stronie organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są od 22.06.2018 r. do 31.07.2018 r. a wyniki ogłoszone zostaną do 7 dni od zakończenia konkursu. Zwycięzcy zostaną poinformujemy o wygranej drogą mailową, a ich nazwiska opublikowane zostaną na blogu Omegasoftu.

Dokładniejsze informacje o zasadach udziału można znaleźć na stronie konkursowej.

Źródło: Omegasoft.pl