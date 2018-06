Konkurs na nowe akceleratory

Każdy z akceleratorów będzie dysponował kwotą 10 – 15 mln zł. Startupy mogą otrzymać do 250 tys. zł. Programy akceleracyjne będą działały nawet do połowy 2021 roku. Wybrane w konkursie akceleratory udzielą startupom grantów (do 200 tys. zł), zapewnią też mentorów biznesowych i ekspertów technologicznych (na te usługi akcelerator będzie miał do 50 tys. zł dla poszczególnych startupów). A przede wszystkim zagwarantują startupom dostęp do infrastruktury i know-how średnich i dużych przedsiębiorstw, które będą odbiorcami akcelerowanych technologii. Dojrzałe przedsiębiorstwa posiadają zasoby, w tym finansowe, natomiast ze względu na rozległą strukturę korporacyjną i regionalną brak im elastyczności wobec wyzwań ciągle zmieniającego się rynku klienta. Stąd ich zainteresowanie współpracą ze startupami, które są elastyczne, innowacyjne i kreatywne, ale brakuje im kapitału, kontraktów biznesowych.

Podstawowym celem akceleratorów jest doprowadzenie startupów do pilotażowych wdrożeń, czyli przetestowania każdego rozwiązania lub jego kluczowych funkcjonalności w środowisku zbliżonym do rzeczywistości gospodarczej dużych spółek. Pozytywny wynik takich testów powinien skutkować zawarciem umów dotyczących kontynuacji współpracy nad rozwiązaniem po akceleracji. Program przewiduje prowadzenie takich rozmów ze wsparciem pośrednika w postaci akceleratora, który szczególnie może być pomocny dla startupów. W tej odsłonie programu PARP rozszerza projekty akceleratorów właśnie o ten czas - po akceleracji - niezbędny do zawarcia pierwszych poważnych dla startupów kontraktów biznesowych ze średnimi i dużymi firmami.

Źródło: PARP