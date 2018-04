Konkurs Hit Roku 2018 rozstrzygnięty

Hit Roku to konkurs technologiczny organizowany przez ekspertów Gazety Bankowej. W skład jury wybierającego laureata wchodzą niezależni eksperci rynku IT, dyrektorzy działów IT, przedstawiciele instytucji państwowych oraz menedżerowie projektów technologicznych firm z największych branż polskiej gospodarki.

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu została biometryczna video identyfikacja. alfa Biometric Video Identification to system umożliwiający zdalną i automatyczną weryfikację dokumentu tożsamości oraz identyfikację twarzy klienta w kanale video z użyciem modułów biometrycznych. Rozwiązanie pozwala na uwierzytelnienie klienta w kilka sekund i jest alternatywą dla wykonania przelewu weryfikacyjnego.

Wynikiem postępującej cyfryzacji jest wzrost cyberprzestępczości i ukierunkowanych ataków, przez które banki tracą zarówno pieniądze, jak i zaufanie klientów. Rozwiązanie to odpowiedź na rosnące statystyki wyłudzeń tożsamości. Wyniki badań zaprezentowanych podczas międzynarodowej konferencji AHFE w USA pokazują, że wskaźnik wykrywalności fraudów dzięki użyciu biometrii wzrasta o 78%.

Ogłoszenie wyników konkursu Hit Roku wraz z wręczeniem nagród odbyło się 11 kwietnia 2018 podczas finałowej Gali Technologicznej w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

